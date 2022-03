„Stali jsme se tak součástí zrodu díla, které se nesmazatelně zapíše do historie našeho města. Oba pomníky budou dalším generacím připomínat význam obou bratří Baťů – podnikatelů, průmyslníků a vizionářů. Tomáš i Jan Antonín se v prvních desetiletích minulého století významně podíleli na rozvoji Otrokovic a nyní opět stanou naproti sobě, tváří v tvář,“ uvedla starostka města Otrokovice Hana Večerková.

Slavnostního aktu se kromě významných hostů osobně zúčastnila i vnučka spoluzakladatele obuvnického impéria Jana Antonína Bati Dolores Ljiljana Bata Arambasic se svou dcerou Guiomar Augusta de Fatima Bata Alves Costa.

„Velmi mě těší, že obě dámy přijaly naše pozvání, protože jejich účast dodala celému slavnostnímu aktu na váze i významu. Jen těžko říct, čím by Otrokovice byly dnes bez jejich dědečka, pradědečka,“ zdůraznila otrokovická starostka Hana Večerková.

Na sochu J.A. Bati pro Otrokovice dárci věnovali téměř čtvrt milionu

Dojatá paní Dolores

Paní Dolores byla po slavnostním odhalení sochy svého dědečka byla velmi dojatá.

„Já nemám ani slov, to bylo tak krásné a dojemné. Cítila jsem, že tady dnes byla moje maminka i dědeček, bylo to opravdu krásné. Jsem vám velice vděčná, opravdu děkuji, já nemám slov,“ shrnula s vděčností své pocity ze slavnostní chvíle. Socha, kterou vytvořil zlínský akademický sochař Radim Hanke se jí podle jejich slov velmi líbí.

„To je on, normálně je to prostě on. A ten jeho výraz, ten pan Hanke perfektně vystihl,“ komentovala dílo s úsměvem.

Slavnostní odhalení sochy Jana Antonína Bati v Otrokovicích - 7. března 2022

Zdroj: DENÍK/Jana Vozárová

Přemýšlí a usmívá se

Bronzová socha Jana Antonína Bati je vysoká dva metry dvacet i s podstavcem. Jan Antonín Baťa se usmívá, v rukou drží svůj klobouk a má uvolněný, přemýšlivý výraz. Je zcela odlišná než například jeho socha ve Zlíně, která stojí před 21. budovou – dnes budovou krajského úřadu.

„Záměrem bylo udělat další sochu, která nebude stejná jako ve Zlíně, a to Otrokovice chtěly: nechtěly například použít odlitek zlínské sochy. Což byl oprávněný požadavek a já jsem musel o tom začít uvažovat trochu jinak a zase hledat jiné výchozí materiály,“ přiblížil Radim Hanke myšlenky na vzhled další sochy J. A. Bati s tím, že i tentokrát se inspiroval dobovými fotografiemi.

„Není to vymyšlené, ale našel jsem určitou fotografii, kde se mi zdál, že jednak jakoby o něčem přemýšlí a zároveň se usmívá. Snaha byla udělat postoj, který bude uvolněný, který ho bude nějak vystihovat, jak se často stavěl, například si často sundával klobouk, když mu bylo příjemně mezi lidmi, aby nebyl tak oficiální,“ popsal Radim Hanke.

Starostka: Jsem pyšná a hrdá

Rozhodnutí, že kromě pomníku Tomáše Bati, zakladatele firmy Baťa, jehož socha stojí v parku před Společenským domem od roku 1994, zde bude mít důstojný pomník také jeho nevlastní bratr Jan Antonín Baťa, padlo v roce 2020.

„Jsem pyšná a hrdá. Celý dnešní den byl ve znamení emocí a opravdu jsem velmi potěšená návštěvou z Brazílie, vnučkou pana Jana Antonína Bati paní Dolores s její dcerou. Bylo to opravdu velmi inspirující setkání a jsem ráda, že obě přijely. Socha se mi líbí, byli jsme od začátku u jejího zrodu a postupnými krůčky jsme se dostali až k tomu, že je po dvou letech tady odhalena v parku před Společenským domem,“ komentovala celý slavnostní den starostka Otrokovic Hana Večerková.

Celodenní program v rámci slavnostní události byl určený pro širokou veřejnost a přivedl do Otrokovic také řadu odborníků.

V parku pak podpořila slavnostní atmosféru kapela Funny Fellow, která mimo jiné zahrála i oblíbené písničky Jana Antonína Bati. Na místo přijela také historická vozidla Bugatti 44 Cabrio, Bugatti 57 Graber, Laurin & Klement 110, Ford model „T“, který skutečně jezdil ve 20. letech minulého století ve firmě Baťa ve Zlíně a dále Alfa Romeo 8C 2900 či ŠKODA 4R.