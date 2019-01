Ještě nedávno chodil takřka pravidelně na zkoušky Hudců Pondělníků do Cafe 21, koncem roku se ale odmlčel a 29. prosince jeho basa ztichla… Jeden z nejaktivnějších muzikantů a zpěváků Zdeněk Ondrášek nás opustil.

Odešel muzikant a zpěvák Zdeněk Ondrášek. | Foto: Miroslav Potyka

Narodil se v roce 1934 v Kunovicích, k lidové muzice se dostal v čerstvě založené cimbálovce hradišťského gymnázia.

Odtud vedly jeho muzikantské kroky do cimbálové muziky Hradišťanu v éře Jaroslava V. Staňka, se kterou spolupracoval od r. 1951 do r. 1967 - což jistě byla ta nejlepší škola.

Mezitím byl v r. 1953 spoluzakladatelem Slováckého krúžku v Kunovicích (později Kunovjan) a zpočátku prvním primášem. V době vysokoškolských studií v Brně hrál v několika muzikách a zpíval ve sboru BROLNu.

Na umístěnku se v r. 1960 dostal do Českého Těšína a i zde spolupracoval s několika cimbálovýcmi muzikami (Slezan, Lipka, Odra Čarda). V posledních letech byl vedoucím mužského sboru Old Stars Hradišťan, pravidelně hrál na basu s Hudci Pondělníky, občas zajížděl do Vsacanu.

Lidovou písničku miloval - upravoval a interpretoval písně slovácké ale i valašské a slezské. Byl skromným ale pracovitým dělníkem folkloru - čest jeho památce…