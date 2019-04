„Já i obec se od tohoto incidentu jednoznačně distancujeme, nic podobného se v Boršicích nikdy nestalo. Některé sdělovací prostředky z toho udělaly pokus o brutální vraždu s rasovým podtextem, přitom pan poslanec byl požduchnutý nebo dostal ránu pěstí, nebo nevím jak to bylo, protože jsem u toho nebyl. Věnoval jsem se jiným věcem než opileckému sezení před kulturním domem,“ řekl Deníku starosta Boršic Roman Jílek s tím, že Dominik Feri spadl na parapet, roztrhl si košili a strhl si kůži na zádech.

„Nevím, kde kdo řekl, že to byla sklínka, sklenice nebo dokonce nůž. A máme tady informaci, že mával imunitou poslance Poslanecké sněmovny ČR. To je ale jenom jeho zodpovědnost před opilými jedinci kterých tam nebylo málo. Koneckonců napadli ho nějací cizí lidé, kteří nejsou vůbec z Boršic a byli to Hradišťáci,“ doplnil svůj komentář Roman Jílek.

Deníku se podařilo získat rovněž vyjádření dalšího Boršičana, Vladimíra Koníčka, dlouholetého poslance Poslanecké sněmovny ČR za KSČM, který však už dnes podle svých slov ve vysoké politice nepůsobí.

Potkali se ve dveřích, dali si po čuni

„Na tom koštu jsem sice nebyl, ale podle toho, co bylo zveřejněno v médiích i podle toho co říká Dominik Feri v rozhovoru, že to zranění na zádech je od parapetu nebo od hromosvodu, tak podle mě je vše kolem této události zbytečně zveličené. Jak sám napadený přiznává, také měl nějaké promile, takže to spíš beru, že se potkali ve dveřích a jak se u nás říká, dali si po čuni. Mediální humbuk kolem toho byl podle mého názoru úplně zbytečný,“ prozradil Vladimír Koníček.

Vyšetřování podle mluvčí uherskohradišťských policistů Mileny Šabatové v těchto dnech pokračuje. Jeho další posun lze očekávat v řádu následujících dnů. Zatím se Dominik Feri dále k případu nevyjadřuje.

Pachateli nebo pachatelům hrozí podle odborníků z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně případné stíhání z různých důvodů. Přinejmenším by podle nich mohlo jít o trestný čin výtržnictví.

"Pokud to zranění ale znesnadní po nikoliv krátkou dobu (zpravidla se touto dobou myslí alespoň sedm dní) obvyklý způsob života, tak se to nejspíš bude stíhat jako ublížení na zdraví. Samostatně by se také řešilo, co chtěl útočník způsobit, a jaké zranění skutečně způsobil. Důležité bude zejména zjištění motivu útoku. Přísněji bude trestáno, pokud tímto motivem byla rasové či politická příslušnost. V případě politicky motivovaného útoku by dokonce přicházelo v úvahu celé napadení kvalifikovat jako trestný čin násilí proti úřední osobě. Poslanec přitom ze zákona takovou úřední osobou je. Všechny zmiňované věci však budou přinejmenším záležitostí dokazování," uvedli Deníku ke kauze právníci z Masarykovy univerzity.

V neděli 21. dubna kolem 17. hodiny na velikonoční výstavě vín se s poslancem Dominikem Ferim (TOP 09) v Boršicích dostali do konfliktu dva muži z Uherského Hradiště.

Dvaadvacetiletému zákonodárci uštědřili několik ran pěstí. Poté napadeného odvezla záchranka do Uherskohradišťské nemocnice, kde mu zašili řeznou ránu na zádech, načež jej z nemocnice propustili.