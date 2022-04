O pohodovou atmosféru se na Rochusu postaraly členky folklorního souboru Cifra Lenky Kraváčkové, které vynášely smrtku či Mařenu. Za veselého zpěvu přinesly dom skanzenu létečko a předvedly velikonoční obchůzku. „Věřím, že dnes děvčata Mařenu opravdu ze skanzenu vymetla a o velikonočním třídenní si nejen na Rochusu všichni užijeme krásné a slunečné počasí,“ spřádal plány Jan Blahůšek.

Exkluzivní degustace vín v hradišťské Redutě přilákala stovky lidí

Těšil se z bujaré nálady členů cimbálové muziky Špica, která vznikla v polovině roku 2017 ve Starém Městě. Pojmenování zmíněné cimbálové muziky je docela specifické, a to podle hospody Na Špici ve Starém Městě, kde je většina členů doma. Ve skanzenu vytvářela Špica po celé sobotní odpoledne krásnou atmosféru.

„Program Od fašanku do Velikonoc byl ideální pro všechny, kdo si chtěli udělat jasno v tom, co na Slovácku znamená masopust, půst, co je to pašijový týden a jak se slaví. A samozřejmě, jaké zvyky jednotlivá údobí v tomto bohatém kraji provázejí,“ informovala Veronika Židková z marketingu Parku Rochus.

V jednotlivých staveních skanzenu, v usedlosti z Boršic, Veletin a Tučap se návštěvníci dozvěděli různá povídání o masopustních zvycích, ale také o tradiční masopustní a velikonoční gastronomii. Nechyběly ani kreativní dílničky pro děti. Kluci i dospělí muži se nechali v usedlosti z Veletin zlákat k pletení pomlázek z vrbového proutí. Do tajů pletení žil, které mají hluboko vrostlé kořeny na slováckých vesnicích, je tentokrát zasvěcoval ostřílený etnograf Dalibor Svoboda.

V jednotlivých staveních skanzenu našli návštěvníci inspirativní nápady, jak si o Velikonocích vyzdobit svůj byt. Mohli nakouknout do tvůrčího procesu zdobitelek kraslic, a to Taťány Malinové z Uherského Hradiště, která vyfouknuté vaječné skořápky zdobila slámou, zatímco v rukou Marie Vlčkové z Uherského Ostrohu se rodily kraslice batikované a zelové. Jako jedna z mála českých tvůrkyň kraslic získala paní Vlčková od Ministerstva kultury ČR titul Nositelka tradice lidového řemesla.