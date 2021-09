V navazujícím, čtyřkilometrovém úseku z Moravského Písku do Bzence silničáři předpokládají zahájení stavby v roce 2022, dokončení pak v roce 2025. Má již sice stavební povolení, ale jak už Deník informoval dříve, provází jej zdržení, kdy stavební úřad v Bzenci zastavil na žádost ŘSD územní řízení pro úsek mezi Bzencem a Bzencem přívozem.

Budování dálnice D55 v našem regionu pokračuje od úterý 7. září další fází, kdy se oficiálně posunulo také do sousedního Jihomoravského kraje. Stalo se tak nově vznikajícím devítikilometrovým úsekem mezi Starým Městem a Moravským Pískem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.