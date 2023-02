Velmi zjednodušeně - romantická komedie přináší přípravu svatby, jednání se svatební agenturou, dozvuky a vše, co s tím souvisí.

Souboru „vládnou" od roku 2006 pevnou ale laskavou rukou manželé Jitka a František Pavlicovi (jeho známe i jako výtvarníka) - ona píše scénáře a stará se i o režii (určitě pomáhá i František, který má na starosti hlavně technické záležitosti). Oba také vytvářejí důležité role (zde Otec a Matka nevěsty).

Mimořádný úspěch svojí komediální kreací slavila Andrea Vajdíková (Kmotřenka) a také další představitelé (Dana Křižanová, Jarmila Kedroňová, Eva Podskalská, Jiří Falešník a Václav Petrucha) se podílejí na úspěchu inscenace, kdy bránice diváka nemá šanci si odpočinout.

Není bez zajímavosti, že hudbu k inscenaci složil známý brněnský skladatel Mario Buzzi. V programu dramaturg a pedagog Jan Gogola mimo jiné napsal: „Počáteční smích přecházel do větší intenzity, pak do stádia bouřlivosti a následně až do téměř absolutního fyzického vyčerpání, kdy jsem zaslechl výkřik: Já už nemožu!

Ale ti na jevišti stále mohli a festival srandy pokračoval. I já jsem řval smíchy a žasl nad kumštem aktérů. Oni rozdávali takovou radost, že by jim profesionálové mohli závidět kontakt s diváky a jejich vzájemnou sounáležitost." Je obdivuhodné, jak aktéři dokáží skloubit náročný temporytmus představení, gradovat dialogy a slovní hříčky a prodat pointy bez laciného podbízení. Vděčné publikum v závěru skandovalo vestoje…

A kde můžete hroznolhotský Hrozen vidět v nejbližší době - 4. března hrají v Březolupech, 13. dubna ve Veselí nad Moravou, 15. 4. ve Veletinách, 28. května na Velehradě (benefiční představení). A vypadá to, že by na podzim mohli ještě jednou zavítat do Slováckého divadla.