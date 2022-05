„Do registru dárců kostní dřeně jsme se zapsali hromadně s kolegy z práce. Až po sedmi letech se mi z registru ozvali, že je pacient, kterému bych mohla pomoci, s čímž jsem vůbec neváhala. Myslím si, že každý, kdo je zdravý, by se měl do registru dárců zapsat. Je spousta lidí, kteří nás potřebují a čekají na pomoc,“ uvedla oceněná Nikola Lacková z Kroměříže. Inspiroval ji pocit, že zrovna ona může pomoci člověku, který to potřebuje.

„Mé okolí mě podporovalo a obdivovalo a bylo velkou součástí nejkrásnější události v mém životě. Beru to jako poslaní a velké štěstí, že jsem zrovna já mohla někomu pomoct, je to nejhezčí pocit, pomoct někomu kdo potřebuje přesně vás. Je to pocit štěstí který trvá dlouho,“ svěřila se Nikola Lacková Deníku.

Dalším v Praze oceněným byl i Hradišťan Michal Bumbálek. Ten se o možnosti zapsat se do registru dárců kostní dřeně dozvěděl od své lékařky při darování krve.

„V osobním ani pracovním životě mě to nijak neomezilo a po samotném darování jsem se cítil stejně jako po běžném darováni krve. Mám radost, že jsem měl možnost někomu zachránit život a také z toho, kolik blízkých po mé pozitivní zkušenosti s darováním projevilo zájem se do registru také zapsat,“ řekl Michal Bumbálek.

Dárce kostní dřeně za rok 2021 ve Zlínském kraji ocenil v pátek 27. května ve Zlíně také hejtman Radim Holiš. Kromě Nikoly Lackové a Michala Bumbálka byli mezi nimi Zdeněk Elefan, Petr Nedoma, Karel Špaček a Radim Ovčačík.

Do Českého národního registru dárců kostní dřeně se mohou zapsat zdraví lidé ve věku od 18 do 35 let. Stačí k tomu jen kapka krve nebo stěr z dutiny ústní a vyplnění dotazníku.

Zapsat se do registru je možné i během Zlín Film Festivalu, a to až do 1. června vždy od 15 do 19 hodin v parku Komenského ve Zlíně.