Obyvatelé Nivnické ulice v Brodě chtějí omezit dopravu

HLASUJTE V ANKETĚ / Na nadměrný hluk a hustou dopravu si stěžují už nějaký čas obyvatelé Nivnické ulice v Uherském Brodě. Vše došlo až tak daleko, že sepsali petici, kterou předali vedení města.

Podepsalo se pod ni na šedesát obyvatel inkriminované ulice. "Můj syn dělat nedávno nějaký projekt do školy a v rámci něj počítal, kolik aut projede naší ulicí. Došel k neuvěřitelnému číslu na 400 aut za hodinu," postěžoval si jeden z obyvatel Nivnické ulice. Celá situace není lhostejná ani vedení města, to totiž o problému ví a plánuje změny, který by měly pomoct se zatížením ulice, která ústí do průmyslové zóny.

Jedná se o krajskou silnici, proto případné úpravy spadají pod kompetenci kraje. Město mu ale navrhne, co by se dalo s problémem dalo dělat. Celou situací včetně petice se bude rada města zabývat na svém pondělním zasedání. Místostarosta Jan Hrdý, který má dopravu v kompetenci, má připravených několik návrhů, o nichž bude rada jednat, aby dala Zlínskému kraji návrh opatření, která by byla třeba realizovat.

"Po projednání na radě města pošleme Zlínskému kraji jednak analýzu množství vozidel jednotlivých druhů (osobní, nákladní, těžká nákladní), kterou máme pro daný úsek zpracovánu a jednak návrh opatření z pohledu města, která by mohla situaci v této lokalitě zlepšit," sdělil Jan Hrdý. V nejbližším čase by chtělo město především snížit hlučnost a prašnost v dané ulici. "A to například úpravou povrchu vozovky, který je ve zcela neuspokojivém stavu nebo zvýšením intenzity zametání komunikace," uvedl brodský místostarosta. Tím se dotkl věcí, které nejvíce trápí tamní obyvatele.

"V důsledku nadměrné zátěže ulice nám praskají zdi domů. Když sedíme v místnosti v blízkosti silnice, musíme si zesílit televizi, abychom vůbec něco slyšeli," stěžují si v petici tamní obyvatelé. Prioritou v nejbližším časovém horizontu, čeho by chtěli Broďané v Nivnické ulici docílit, je alespoň omezení průjezdu nákladních vozidel. Konečným řešením je pak obchvat. S tím počítá i samo město, ale až v dlouhodobém výhledu.

"Kauzální opatření by mělo spočívat v odvedení tranzitní dopravy z této lokality realizací přeložky komunikací II/490-495, o kterou město trvale usiluje," nechal se slyšet Jan Hrdý. Než ale k přeložce dojde, mohla by dopravě v Nivnické ulici pomoct i šikana na vjezdu do města pro zklidnění dopravy, na kterou má radnice zpracovanou studii.