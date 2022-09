„Před akcí jsme byli poučeni prezidentskou kanceláří, co můžeme a co ne, jaký máme dodržovat protokol. Připravili jsme mu degustaci našich výrobků – moštů z místní moštárny,“ pokračuje Šlahorová.

Že vybrali organizátoři setkání opravdu povolanou osobu, je nad slunce jasné. Lenka Šlahorová je výtečná kuchařka, která vám uvaří i to, co byste normálně nejedli.

Terapeutická dílna Klíček žije přípravou na advent. Ceny energií je nezaskočí

Přesvědčit se o tom mohli i televizní diváci, když připravovala vegetariánskou zabijačku.

To, že malinkatá obec v podhůří Bílých Karpat návštěvou prince Charlese opravdu žila, potvrzuje i tehdejší starosta Robert Janota.

„Do obce se v ten den sjely davy lidí. Jinak klidná vesnička byla plná malých i velkých návštěvníků, všichni chtěli prince aspoň zahlédnout,“ pokračuje Janota.

„Byl to nepopsatelný zážitek. Charles na mě zanechal silný dojem. Byl velmi vstřícný, zastavoval se s lidmi, podával jim ruku. Hodnotil naše ekologické projekty, které byly mnohdy podobné jeho práci. Jen ho mrzelo, že nemá sušírnu na ovoce, z té naší byl nadšený,“ pousměje se Janota a vzpomíná dále.

„Jeho návštěva pro nás byla závazkem v ekologických projektech pokračovat a zaměřit se zejména na jejich udržitelnost v čase.“

Princi Charlesovi byla ekologie vždy blízká. Ve svých rezidencích nechal naistalovat kotle na štěpky, kořenové čistírny odpadních vod, nepoužívá pesticidy ani umělá hnojiva.

Proto mu byla filozofie malé vesničky tak blízká. Například vzdělávací a informační středisko Centrum Veronica je jako pasivní dům ukázkou energeticky uvědomělého stavitelství. Hana Machů, projektová manažerka centra a manažerka Tradice Bílých Karpat, považuje setkání s princem za velké morální povzbuzení.

VIDEO: Králové z Vlčnova, Hluku a Kunovic vystoupili na slavnostech vína

„Dodal nám naději, že to, co děláme, má smysl, že je to potřebné a užitečné nejen pro jednotlivce, ale hlavně pro celou společnost,“ říká Machů.

„Všechny zájemce o ekologii bych chtěla pozvat na první říjnovou neděli, kdy se v Hostětíně budou konat jablečné slavnost. Uvidí zde jarmark s tradičními řemesly, hry pro děti, ochutnají mošt či jablečné speciality. Letos jim navíc přineseme inspiraci a návody k úsporám energie, jak na bezodpadovou domácnost nebo projížďky v elektromobilech,“ zve Machů.

Ekologické projekty v obci:

- šetrné veřejné osvětlení

- většinu domů v obci vytápí obecní výtopna na štěpku

- v obci jsou tři fotovoltaické elektrárny

- funguje zde kořenová čistírna odpadních vod

- je zde moštárna a roubená historická sušírna ovoce

- pasivní dům Centra Veronica je ukázkou energeticky uvědomělého stavitelství