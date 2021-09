Bronzový emblém o průměru tři metry s vyobrazením hlavy Jana Amose Komenského a nápisem UHERSKÝ BROD, jenž roky vítal návštěvníky přijíždějící do Uherského Brodu od Uherského Hradiště po silnici od Havřic na zdi domu firmy PROJEKTA, ve středu 22. září slavnostně odhalili na štítové stěně brodského Gymnázia J. A. Komenského (JAK).

Obří plastice Komenského našli po letech nové místo. Učitel národů shlíží na Broďany z fasády gymnázia. U slavnostního odhalení nové pozice emblému nechyběli představitelé Uherského Brodu, Uherskobrodští Patrioti, ani gymnaziální folklorní soubor JAKUB. | Foto: Markéta Švehlíková

„Bohužel poté, kdy byl vybudován obchvat města a většina návštěvníků již nepřijížděla do města touto cestou a nový majitel zprivatizovaného domu již necítil potřeb této reklamy, skončila plastika odložená v trávě nedaleko onoho domu. Naštěstí z iniciativy Františka Varadi a celého spolku Patriotů se podařilo prosadit, že byl tento emblém uložen do bezpečných prostor Technických služeb města. Zde ležel od roku 2012 až do roku 2021,“ uvedl místostarosta města Petr Vrána.