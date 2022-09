Obrazy ze Slovácka Lenky Jurečkové vystaví v Ostrožské Nové Vsi

autor externí

Je to již jedenáct let, co v obci Ostrožská Nová Ves připravila Lenka Jurečková jednu ze svých (nyní již téměř padesáti) autorských výstav. Tentokrát se představuje v tamní galerii kolekcí nazvanou „Obrazy ze Slovácka".

Obrazy ze Slovácka Lenky Jurečkové v Ostrožské Nové Vsi | Foto: Miroslav Potyka