OBRAZEM: V ZŠ Sportovní vítali prvňáčky v tělocvičně

Výroba - Výroba Obsluha strojů 16 000 Kč

Obsluha ostatních strojů a zařízení pro chemickou výrobu DĚLNÍK V CHEMICKÉ VÝROBĚ. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 6. Poznámka: Opakované pracovní činnosti v chemické výrobě vykonávané pod dohledem s nízkou hmotnou odpovědností a spojené s nižší neuropsychickou a obvykle vyšší fyzickou námahou, např. základní manipulační práce (ruční dávkování substrátů, obsluha čerpadel apod.) a obsluha výrobních zařízení., Obslužné práce u adjustačních linek (např. vkládání materiálů do zásobníku, rozkládání a skládání krabiček, odebírání z pásů apod.); značení výrobků razítkem, datem, symbolem nebezpečnosti apod.; obsluha automatických plnicích linek včetně nastavování dávkovacího mechanizmu, přípravy materiálu a sledování plnění; obsluha balicích automatů, odebírání a odkládání na paletu, obsluha čerpadel nebo soustavy dopravních pásů ve výrobě, skladu a expedici s nastavováním dopravních cest do tří druhů přepravovaných surovin. Práce vhodná i pro ženy.. Pracoviště: Bkp group, a.s., 1. května, č.p. 333, 687 34 Uherský Brod 3. Informace: Pavol Škultéty, +420 608 713 084.