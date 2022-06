Na Výšině sv. Metoděje to žilo, bavila muzika, ostrotřelci i kat

Mladí hasiči ve věku od šesti do 11 let, starší do patnácti let, předvedli boj o každou setinu sekundy, a to ve štafetě a požárním útoku, takzvané královské disciplíně. Fair play byla jako vždy základním předpokladem sportovního zápolení mladých hasičů.

„V kategorii mladších žáků v požární útoku zvítězilo časem 20,67 sekundy družstvo Ostrožské Lhoty. Druhé místo obsadilo družstvo Modré časem 21.21 sekundy a na třetím místě skončilo áčko Šumic v čase 22,03. Jejich béčko skončilo poslední, tedy dvanácté,“ informoval starosta salašských hasičů Lukáš Snopek.

V kategorii starších žáků triumfovali bojkovičtí mladí hasiči, kteří v požárním útoku dosáhli času 15.93 sekundy. Druzí skončili starší žáci z Míkovic v čase 16,61 sekundy a třetí místo vybojoval tým ze Starého Hrozenkova časem 18,27 sekundy. Ve štafetě dvojic mladších žáků bylo nejlepší áčko Starého Města, kterou zdolalo za 61,50 sekundy, nejlepším týmem v kategorii starších žáků byli časem 54,11 sekundy Míkovičtí. Starostka Salaše Jitka Točková předala třem nejlepším družstvům v každé z kategorií poháry, těm ostatním, které nedosáhly na stupně vítězů, diplomy.