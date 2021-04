Nenechte se však mýlit, stav budovy je výsledkem čtyřtýdenní práce dělníků, bagrů a buldozerů. Více než 60 let starý objekt totiž prožívá jedno ze svých lepších období a v současnosti je na samém počátků rozsáhlé obnovy. Na profilu severní stěny jsou jasně patrné černé obrysy - stopa požáru ze začátku ledna 2007.

Právě devastační účinky živlu, se staly hlavní příčinou toho, aby o 14 let později začala budova radikálně měnit svůj původní vzhled a následně opět mohla plnit funkci moravsko-slovenské kulturní základny.

„S rekonstrukcí jsme začali demoličními činnostmi už v půli března. Zbořený je spojovací krček mezi restaurací a kulturním domem. Na jeho místě vyroste zbrusu nový vstup. Ve sklepních prostorách je vybouraná původní podlaha. Pryč půjde také staré improvizované zastřešení haly, které prostor krylo namísto shořelé střechy,“ vypočítává straňanský starosta Antonín Popelka, co všechno se v tamním Kulturním domě proměňuje.

Nejmenších zásahů dozná objekt restaurace, která právě absolvuje zateplení fasády. Zvenku vedle ní podle starosty vyroste pergola a uvnitř ji čeká pouze výměna dlažby a baru. Když vše dobře půjde, chtěli by mít kulturák v novém na konci letošního roku.

Cena za rekonstrukci budov, včetně úpravy jejich okolí a rozšíření přilehlého parkoviště, se podle Antonína Popelky bude pohybovat kolem 50 milionů korun.

„Dvanáct milionů jsme na to vyčlenili z obecního rozpočtu a 27 milionů činí úvěr, máme požádáno o dotační podporu. Slíbených už máme 10 milionů na energetické úspory,“ prozrazuje starosta. Od proměny očekává „reinkarnaci“ kulturního střediska, včetně pravidelného kulturního programu v něm.

„Chceme to koncipovat s ohledem na polohu zařízení - prakticky na hranici se Slovenskem. V plánu máme pořádat vystoupení nejen tuzemských umělců, ale také těch slovenských,“ tvrdí Antonín Popelka.

Zázemí by tam podle něj měly najít i spolky, včetně místních ochotníků.

Radost z obnovovaného kulturního prostoru neskrývá například Marek Mikláš, ředitel Sklárny Květná, jejímž majetkem kulturní dům dlouhá léta byl.

„My starší si vybavujeme, že zábavy a plesy měly v našem kulturáku vždycky česko-slovenský punc. Byli tam totiž lidé namíchaní od Trenčína po Uherské Hradiště. Proto je z mého pohledu velmi logické, aby to tam fungovalo v podobném trendu,“ poznamenává Marek Mikláš.

Potěšení neskrývala ani před časem oslovená vedoucí Infocentra Strání Barbora Macková.

„Musím říct, že mě mile překvapilo samotné rozhodnutí vedení obce odkoupit bývalý kulturák. Radost by určitě měl můj děda, který ho spolu s dalšími skláři z hutě ve volném čase stavěli, aby měli kam chodit na plesy a kde hrát divadlo,“ řekla Deníku Barbora Macková.

Odkup kulturního domu i s restaurací za cenu 10 milionů korun místní zastupitelé schválili vloni 24. dubna.

Kulturní dům ve Strání v části obce Květná postavili koncem 50. let minulého století tehdejší členové ROH (Revoluční odborové hnutí) jako nadčasovou stavbu pro kulturní vyžití. V 80. letech se dostal do majetku Moravských skláren Květná. Po revoluci a následné privatizaci podniku přešel do majetku privatizační firmy, která sklárny i s kulturákem prodala soukromé osobě. Objekt následně spadl do dražby, při které se stala jeho majitelem další soukromá osoba, od níž jej obec Strání odkoupila. (Objekt se vždy prodával i s restaurací). Od roku 2007 se většina kulturních akcí v obci konala v areálu ZŠ Strání, některé na Zámečku, nebo na náměstí u Zámečku.