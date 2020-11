Projekt za 175 milionů korun, jenž realizuje zapsaný ústav Slepá ramena, je však pod drobnohledem obyvatel regionu. V místech, kam lidé vyrážejí na procházky anebo vyjížďky do přírody, je totiž doslova na očích. Jejich pozornosti proto neunikly protahující se práce na vpusti mezi řekou Moravou a slepým ramenem Čerťák.

„Už to trvá několik měsíců a pořád se na části zdevastované cyklostezky u Čerťáku nic neděje! Může to někdo vysvětlit,“ dotazuje se Petr Šimůnek na facebookovém profilu Co mě štve i těší ve Starém městě a nebojím se o tom mluvit. Připojuje se k němu také Marie Tomiková. „Krásný úsek cyklostezky to byl. Všichni nám ji záviděli,“ posteskla si.

S vysvětlením přispěchal staroměstský starosta a čerstvý slovácký senátor Josef Bazala.

„Dodavatel stavby spolu s Povodím Moravy se víc než půl roku zabývali technickým řešením výpustního objektu (u jezu). Dodavatel jej zhotovil rozdílně oproti technické dokumentaci. Technici z povodí si ovšem trvali na svém,“ popsal situaci Josef Bazala.

Našlo se řešení

Nakonec se našlo společné řešení.

„Bohužel, na podzim přišla velká voda a podmáčela stavbu včetně příjezdových cest. Pravděpodobně budou práce na tomto objektu pokračovat až příští rok na jaře,“ dodal Bazala.

Jeho vysvětlení potvrdil Radek Fojtík, ředitel zapsaného spolku Slepá ramena, jenž se projektem zabývá.

„Realizace vpusti se zpozdila z důvodu dopracování realizační projektové dokumentace, kdy bylo potřeba zapracovat některé podmínky a požadavky Povodí Moravy. Uvedené už je na dobré cestě a nebude mít vliv na celkový termín výstavby,“ poznamenal Radek Fojtík.

Cyklostezka a okolí vpusti i výpusti, bude podle jeho slov uvedeno do původního stavu.

„Nicméně to bude až po kompletním dokončení obou objektů, nezávazný předpoklad je do konce roku 2021,“ naznačil Radek Fojtík svůj odhad.

Nicméně práce na projektu, rozložené v časovém harmonogramu let 2018 – 2023, vzhledem k datu dokončení stavby postupují podle Fojtíka o něco lépe, než je plánováno.

Zbývá odbahnit Čerťák I.

„Pokud shrnu stavbu jako celek a ne po jednotlivých ramenech, tak k dnešnímu dni je hotové kácení zhruba ze 70 procent a odbahnění ramen z 80 procent. Zbývá odbahnit poslední rameno a to Čerťák I, což právě probíhá,“ prozradil Radek Fojtík Deníku.

Zemní práce jsou podle něj hotové taktéž zhruba z 80 procent. Kompletní je i železobetonová konstrukce vpusti, přeložka vodovodu a kanalizace na rameni Zasypané, přelivný objekt včetně mostku mezi rameny Čerťák II a Zasypané a totéž mezi rameny Přední Morávka a Zasypané, kde začaly sadové úpravy.

„Práce přes zimu budou pokračovat v případě příznivých klimatických podmínek. Pokud budou velmi nepříznivé, tak by se práce zahájily začátkem března. Předpokládám ale přerušení maximálně na pár týdnů v lednu a únoru,“ upřesnil Radek Fojtík.

Celá pětiletá operace je podle Fojtíka pro region důležitá také kvůli zadržování vody v krajině.

„Pokud by se sedimenty neodstranily a nedošlo by k propojení zásobení vodou z řeky Moravy, bylo by jen otázkou času, kdy by slepá ramena zcela vyschla. Vtok do Čerťáku má zaručovat zásobování vodou z řeky pro všechna vzájemně propojená slepá ramena. Výtok zpět do Moravy pod jezem od ramene Vytrávené, má zajistit cirkulaci a průtok vody,“ upřesnil Radek Fojtík.

Po revitalizaci podle jeho slov bude mít veřejnost, včetně spolků hospodařících v blízkosti slepých ramen, stejný přístup do jejich okolí jako před zahájením projektu.