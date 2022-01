Ještě před vánočními svátky to vypadalo, že lyžařská sezóna má konečně ideální podmínky pro to, aby mohla začít. Radost lyžařů, majitelů vleků a horských středisek však trvala jen pár dnů a počasí si opět řeklo to své. Začala obleva.

Jak tedy vypadá situace v některých lyžařských a horských střediscích ve Zlínském kraji? Provozovatelé zařízení jsou zatím klidní, přestože zaznamenali úbytek návštěvníků, ve vydařenou letošní lyžařskou sezónu věří většina z nich.

I když v centru města, přesto s půl metrem sněhu. Takové podmínky pro lyžování hlásí za provozovatele lyžařského svahu Zlín Marek Sedlák.

„Máme v provozu dopravníky, zasněžili jsme, ještě máme 50 centimetrů sněhu. Navíc se v půlce týdne má citelně ochladit, věříme, že začneme znovu zasněžovat,“ přiblížil s tím, že lyžařský svah ve Zlíně je stále v provozu.

Mezi další dobré zprávy podle Marka Sedláka patří i to, že návštěvníci svahu nejsou napjatí a ve stresu jako například loni.

„Jsou uvolněnější, jsou více v pohodě a spokojenější. Jaká však bude letošní sezóna, co se týká návštěvnosti, je brzy se o tom bavit, to ukáží až únorová a březnová čísla,“ doplnil.

„Drží to,“ hlásí za provozovatele Ski Areálu Troják v Rajnochovicích na Kroměřížsku Jakub Juračka. Podle něj kvůli oblevě ubylo sněhu a nemohou zasněžovat.

„Ale lyžujeme má se to v půli týdne zlomit. Když to půjde, tak začneme zase zasněžovat,“ věří Jakub Juračka.

Jaká bude letos na Trojáku lyžařská sezóna zatím nechce dopředu komentovat.

„Uvidíme, jaký bude vývoj počasí a koronavirové pandemie,“ shrnul.

I ve Velkých Karlovicích věří, že se sezóna náležitě rozjede, jakmile novoroční obleva a vysoké teploty skončí.

„Potřebujeme jen přežít nadcházející dva dny s vysokými teplotami. Máme dost technického sněhu. Jen dnes, kdy prší, byla kvůli malému zájmu zavřena sjezdovka Razula. V provozu je však sjezdovka Horal, o kterou mají lyžaři větší zájem, Chystáme se je upravovat, doufáme, že jak se ochladí, doděláme zásoby technického sněhu a vylepšíme obě sjezdovky,“ věří i za provozovatele Resort Valachy mluvčí Martina Žáčková.

Podle ní v době, kdy se mění návštěvníci z vánočních a silvestrovských na zimní, nejsou sjezdovky opotřebované a vrstva sněhu, která na nich leží i v době oblevy tak vydrží. Co se týká návštěvnosti, tu provozovatelé Ski areálu Razula hodnotí zejména podle obsazenosti hotelů.

„Lidé jsou s rezervacemi opatrní, máme tak k dispozici volné pokoje, tento víkend máme i program pro rodiny s dětmi, a to závod O pohár strašidýlka Razuláka na sjezdovce Horal, v neděli 9. ledna, "pozvala všechny zájemce Martina Žáčková.

I v Lyžařském středisku Stupava mají podle provozovatele Lubomíra Orla navzdory oblevě dostatek sněhu.

„Máme zasněženo dost, lidí je málo a dnes je nádherné počasí, svah je dobrý, tvrdý,“ nahlásil Lubomír Orel aktuální, naprosto skvělé lyžařské podmínky.

Podle něj je letošní sezóna zcela odlišná než ty předchozí.

„Lidé se chovají úplně jinak, chodí v jiné časy, například vypouští večerní lyžování. Ale jsou v pohodě,“ usmál se Lubomír Orel.

A jestli věří, že i na Stupavě bude letos dobrá sezóna a lidé se zase vrátí? „To záleží samozřejmě na počasí. Záleží také, jestli napadne přírodní sníh, to lidi láká,“ doplnil.

Kdy se vrátí zima?

Podle pracovníků Meteopressu odstartuje nový pracovní týden teplým a větrným ránem. A kdy se podle nich vrátí zima?

„Výrazná obleva zasáhla horské oblasti na přelomu roku – mokrý sníh leží až od nadmořské výšky 950 m nad mořem. Počátek nového týdne bude bohatý na srážky – ty budou pouze na vrcholcích hor přechodně smíšené, až během noci na středu se budou měnit na sněžení od cca 600 m nad mořem. Do středečního ráno spadne na vrcholcích Šumavy až kolem 60 mm srážek (což je více, než lednový měsíční dlouhodobý srážkový normál 44 mm). Od středy do konce týdne na horách napadne od 5 do 20 cm nového sněhu. Zimní charakter počasí se vrátí nejen do hor, ale ve středu očekáváme sněhové vločky i v nížinách,“ doplnila meteoroložka Dagmar Honsová.