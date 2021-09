Obětní stůl ve staroměstském kostele Sv. Ducha instalovali v těchto dnech jeho autor akademický sochař Otmar Oliva z Velehradu spolu s cizelérem Dominikem Janíkem z Polešovic.

O instalaci obětního stolu v chrámu Sv. Ducha ve Starém Městě se postarali cizelér Dominik Janík a akademický sochař Otmar Oliva s pomocníky. | Foto: Milan Zámečník

„Momentálně je připravený obvod obětního stolu, složený z několika bronzových částí, které váží dohromady kolem pěti metráků a jsou na speciální nerezové nosné konstrukci, vážící další metrák. Stolu chybí už jen deska z onyxu. Dali jsme si termín dokončení obětního stolu do našich Michalských hodů, což je do soboty 3. října. Kostel by pak v následujícím roce mohl být vysvěcen arcibiskupem. Doposud je požehnán,“ řekl Deníku starosta Starého Města Kamil Psotka.