Obec snížila hospodským nájem. Kvůli horším podmínkám

Kombinace EET, zákazu kouření, zrušení automatů a cen lahvového piva, jež je až trojnásobně nižší než v restauracích, pomalu začíná likvidovat především ty "s méně hvězdičkami", kam vyráželi štamgasti za pivem a cigaretou po práci.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

O odlivu zákazníků mluvila už krátce po zákazu kouření provozovatelka pivnice Křižovatka v centru Uherského Hradiště Leona Matysíková. V polovině roku 2017 ještě zavírat nechtěla, na jeho konci to však dopadlo jinak.

Část prostoru je v současné době v nabídce k pronájmu. Za den se tam totiž vytočí sotva deset lidí. "Volají mi dodavatelé piva, jestli mají přivést další sudy, ale já jim musím říkat, že jich mám plné sklepy," povzdechla si už v červnu Leona Matysíková.

Černě viděl situaci rovněž provozovatel pivnice Tesař v Uherském Hradišti Radim Hulík. Tam si ale zatím ještě na pivo lidé zajít mohou. Otázkou je jak dlouho.

"Nemůžeme mít v hospodě automaty, zavedli EET, stále častější kontroly ze všech stran a teď ještě tento zákon," zlobí se provozovatel hradišťské pivnice Tesař Radim Hulík.

Podle něj by si každý měl mít možnost vybrat, do jaké hospody půjde a v pivnicích se odjakživa pilo pivo a kouřilo, navíc u nich nevaří.

„Nepovažuju restauraci za veřejný prostor, každý se může svobodně rozhodnout, zda tam vejít nebo ne. Ze strany státu funguje čím dál víc omezení, zvedají se nájmy, ceny zboží, ale nám, podnikatelům, nikdo nijak nepomůže," nechal se slyšet Radim Hulík s tím, že odliv zákazníků z jeho provozovny je velmi dramatický.

K opatřením sahají i v malých obcích, příkladem může být Dolní Němčí.

Čtyři z pěti míst, kde fungují pohostinství totiž vlastní obec a ta se rozhodla k vstřícnému kroku.

"Od listopadu do konce března, tedy mimo sezonu, jsme jim snížili nájem o třicet procent," prozradil starosta Dolního Němčí František Hajdůch.

Došlo k tomu na žádost provozovatelů, konkrétní důvod ale prý neuvedli. Podle starosty jde o již zmiňovanou kombinaci několika faktorů.

"V obchodě koupíte lahvové pivo za pár korun. Lidé navíc už většinou nepracují od šesti do dvou a často jsou v zaměstnání až do večera a pak už na pivo nejdou," nechal se slyšet dolněmčanský starosta s tím, že odliv zákazníků z restaurací je patrný už několik let.