Celkem 12 podaných žádostí, z toho jen zlomek schválených. I přesto se mohou obyvatelé vybraných obcích na Slovácku už zanedlouho těšit na internetové připojení zdarma ve vybraných lokalitách katastrů.

Ilustrační foto. | Foto: www.coolhousing.cz

Díky projektu WIFI4EU chtějí například v Bojkovicích či Nivnici vybudovat strukturu sítí bezdrátového připojení k internetu už v první polovině letošního roku.

Naopak Uherský Brod, který jediný z větších měst na Slovácku dotaci získal, s jejím využitím zatím vyčkává.

„Bude to super a moc rád to slyším. Internet mám vlastně zapnutý v telefonu pořád, nicméně se tím obírám o omezený balíček dat, který mám předplacený. Často také s kamarády pořizujeme videa a fotky ve chvíli, kdy jsme venku. S bezplatným připojením je proto můžeme hned sdílet na internetu,“ pochvaloval si dobré zprávy Nivničan Karel Trtek, který spoluorganizuje také aktivity BIKE and RIDE v Nivnici.

Podle nivnického starosty Miroslava Vykydala by se mohli obyvatelé bezplatného připojení k internetu na veřejných místech dočkat už v létě.

„Kromě zavedení internetu zdarma do sportovní haly, knihovny, kulturního domu, do společenského sálu či zdravotního střediska chceme mít i venkovní signál. Třeba na náměstí, v parku, sportovním areálu a na dalších místech,“ upřesnil Miroslav Vykydal.

Plán prací je znám už i v Bojkovicích. „Nevidím problém s tím, abychom vše spustili během několika měsíců. Do dvou týdnů vyhlašujeme výběrové řízení na dodavatele. Vykryto by mělo být náměstí, dětské hřiště, vlaková zastávka a celý obecní úřad.

Celkově máme naplánované tři vnitřní a osm vnějších vysílačů bezplatného signálu,“ poodhalil starosta Bojkovic Petr Viceník. Dotace pro obec z program WIFI4EU činí patnáct tisíc eur. Tu získal i Uherský Brod.

„Zatím však nemáme žádnou konkrétní představu, co všechno internetem pokryjeme. Na její vyčerpání je osmnáct měsíců, takže do půli příštího roku je čas,“ vysvětlil tajemník brodské radnice Kamil Válek.

Ani jedno z dalších větších měst na Slovácku se do projektu WIFI4EU neregistrovalo.

„Uherské Hradiště nemá ambice provozovat bezplatnou WIFI, neboť provozování takové WIFI s sebou nese odpovědnost za bezpečnost a náklady na provoz. Bezplatným internetovým připojením pro obyvatele i návštěvníky Uherského Hradiště je navíc od září 2018 pokryto Masarykovo a Mariánské náměstí,“ dodal mluvčí Uherského Hradiště Jan Pášma.

Projekt Evropské komise WIFI4EU má za cíl zpřístupnit na veřejných místech, jakými jsou parky, náměstí, veřejné budovy či zdravotní střediska, bezplatné připojení každému návštěvníkovi po celé Evropské unii.

K čerpání je pak vyčleněno až 120 milionů eur, kdy každý úspěšný žadatel získá poukaz na 15 tisíc eur.

„Podmínkou dotace je, aby uživatelé mohli bezplatné internetové připojení ve veřejných prostorách využívat nejméně tři roky,“ popsal náměstek ministra průmyslu a obchodu Ondřej Malý.