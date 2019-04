Připomeňme si jej proto, a také onu dobu zavátou časem v ojedinělém rozhovoru, jenž Slováckému deníku poskytl Tonda Martiš před deseti lety.

Ze všech pořadatelů zábav a diskoték v areálu hájek v Dolním Němčí byl jedním z nejvyhlášenějších Antonín Martiš.

Právě on měl lokalitu v devadesátých letech minulého století v několikaletém pronájmu a právě on zažil její vzestup i pád.

Tento organizátorský matador má na toto období svého hudebního podnikání spoustu vzpomínek a zajímavých historek, od eskapád návštěvníků akcí, až po řešení stížností lidí bydlících v okolí hájku.

Shodou okolností se oba dobře známe, což bylo důvodem k tykání při tomto rozhovoru.

Začátek devadesátých let je pro mnohé pamětníky dobou plnou euforie ze znovunabyté svobody i podnikatelských začátků, jak si ji vybavuješ ty?

Byly to moje první kroky v podnikání, takové pionýrské začátky, ale bral jsem to jako zábavu. On ten výdělek po odečtení všech nákladů, včetně daní, které jsem si nedovolil neplatit, nebyl nijak závratný. Navíc jsme před zahájením každé sezony natírali plechovou boudu, lavičky, stoly i sloupy. Některé dřevěné výplně bylo třeba vyměnit, opravit rozstřílené osvětlení – a to všechno na vlastní náklady. Přepočítat, kolik by mi to dělalo na hodinu, to raději ani nezkouším (hlasitý smích).

Vím, že se tam hrnuli mladí z Uherskobrodska, přibliž trochu atmosféru té doby.

Hlavní nápor příchozích jsme museli zvládat mezi desátou a jedenáctou hodinou večerní, vstupné jsme vybírali tak do půlnoci. Největší návštěvu pamatuji na Generace, což bylo začátkem devadesátých let. Tehdy tam přišlo 550 lidí, kteří zaplatili vstupné 30 korun. Tehdy jsme dělali v hájku akce pravidelně v pátek a v sobotu. V průměru tam tehdy chodilo od 300 do 400 platících – místních i z okolních obcí, hlavně ze Strání. Častými návštěvníky byl Straňan Hanz a jeho parta. S ním bylo rušno pořád. Jednou jsem musel přerušit diskotéku a vyzvat Hanze, aby slezl z borovice. Vyšplhal až do její koruny. Nezačal jsem hrát dřív, než slezl dolů. Strašně se loudal, ale lidé to pobaveně sledovali a trpělivě čekali. Nouze nebyla ani o rvačky, ale policajty jsme nikdy nevolali. Jedenkrát jsme tam dokonce uspořádali koncert dechovky. Hrála tam Topolanka kam přišlo kolem 150 lidí. Jedenkrát jsme zorganizovali také rockový festival s pěti kapelami, kde nechyběli Terminátor a Krabator. Téměř nikdy jsme neprodělali. Sezónní nájem jsme sice platili zahrádkářům, ale nebyly to jediné výdaje, které jsme s pořádáním i třiceti akcí ročně měli. Sezona začínala zpravidla koncem května, a pokud nepršelo, pátky a soboty v hájku patřily našim bigbítům a diskotékám. Končili jsme začátkem září.

Kolik jsi míval k dispozici spoluorganizátorů a jak jste zvládali vstupné a občerstvení?

Šest až deset lidí bylo u vstupenek a tři až čtyři lidé fungovali ve výčepu. To jsem třeba i hodinu v kuse naléval víno do kelímků, takový byl odbyt. Pivo jsme prodávali v plechovkách, byla ho plná velká lednička, nechlazené by ho nikdo nepil. Chladili jsme ho už od rána. Domů jsem odcházel poslední, za světla, tak o půl páté. Plastové kelímky jsme sbírali hned po akci, bývalo jich tak šest pytlů. Končily v nedalekém žlebu, který byl tehdy smeťákem. A nesbírali jsme jen odpadky. Po zemi se válelo hodně ztracených mincí i papírových peněz. Já jsem jednou našel i pětistovku. Nejvíc jich bylo u výčepu a pod stoly a lavečkami. Nikdy ale nikdo nic nesháněl. Jednou nám tam také ukradli uschovaný proviant. Vyšetřovali to policajti a dotyčného vypátrali. Jeho matka nám pak přišla všechno zaplatit.

Musel jsi řešit také stížnosti přilehlého sídliště Na Výsluní, jak často to bylo?

Stížnosti na hluk, ty byly nepřetržité. Dokonce si pamatuji na sepisování nějakých petic proti hlučnosti našich akcí. Povolené jsme měli hudební produkce do jedné hodiny v noci, ale někdy se to protáhlo i do dvou, což se pochopitelně lidem bydlícím kolem nelíbilo. Vzpomínám si ale na jednu takovou perličku, kdy si lidé z jednoho místního rozestavěného domu ráno po diskotéce stěžovali, že jim někdo udělal potřebu do míchačky. Jindy zase někomu jinému porazili novou zídku ve dvoře.

Co všechno jsi vlastně v té době ve výčepu nabízel?

Prodávali jsme tam hodně fritované klobásy, topinky, víno, pivo, fernet, borovičku, rum i nealko. Všechny alkoholické i nealkoholické nápoje musely být z ledničky, jinak by to nikdo nepil. Za večer tam padlo i 200 litrů vína a 20 litrů kořalky. Co šlo ale doslova na dračku, to byly žvýkačky. Před polibkem žvýkačka, jinak to nešlo – a tehdy se mladí hodně líbali (smích).

Za jakých okolností by v hájku bylo možné pořádat hudební produkce dnes? Šlo by to vůbec za současného stavu areálu?

V současnosti by to kvůli hlučnosti byla ještě větší potíž. Hájek je ještě víc obestavený domy, a tak jde o neřešitelný problém. Tóny se nesly dědinou tak, že je bylo zřetelně slyšet až na jejím konci. Navíc by se do rekultivace a úpravy zchátralého prostoru musela investovat velká finanční částka. To, co bylo povoleno v minulosti, by už současné hygienické normy neumožnily. Není tam vodovod ani studna, záchod byl k dispozici pouze suchý. My jsme si tam museli vozit vodu v barelech, žádné umývání nádobí, všechno do plastových kelímků na jedno použití. Dnes tam zbyla pouze betonová plocha a pódium bez zastřešení. Nejsou tam lavečky a ani konzoly stolů. Plechová bouda, kde býval výčep, tam už také není. Všechno je pryč, tak jako naše mládí.