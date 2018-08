O TOP Víno Slovácko letos usiluje dvacet vinařů

„To víte, lehké topné oleje skončily, a já jsem se musel nějak živit. Tak jsem začal vařit perník (pervitin – pozn. red.) Na začátku devadesátých let – to byly časy, to se jinak vydělávaly peníze,“ vyprávěl v úterý s trochou nadsázky o svých „začátcích“ u zlínského soudu bývalý král drogového podsvětí – pětačtyřicetiletý Jiří B. ze Slovácka, zvaný Yetti.