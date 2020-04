Kvůli protiepidemiologickým opatřením musela výběrová komise prozatím odložit své první jednání z 20. dubna na dobu mezi 11. až 22. květnem a ústní pohovory uchazečů přesunula uherskohradišťská radnice z 11. května na období mezi 1. - 19. červnem. Zachován zůstal termín pro doručení přihlášek, kterým byl poslední březen.

„Do stanoveného data byly do výběrového řízení doručeny celkem čtyři přihlášky,“ prozradil Deníku mluvčí radnice v Uherském Hradišti Jan Pášma.

Ředitel má mít přehled

K tomu, co by novému řediteli hradišťské scény nemělo chybět, se Deníku vyjádřilo hned několik znalců kultury v našem regionu. Nechybí mezi nimi například dlouholetý člen poroty odborné kritiky divadelních cen Největší z pierotů a od roku 1959 pravidelný návštěvník Slováckého divadla Miroslav Potyka.

Nový ředitel Slováckého divadla by podle něj měl mít dobrý přehled o historickém vývoji divadla i současném dění, ale neměl by přeceňovat mnohdy pomíjivé módní trendy.

„Měl by mít také cit pro divácké požadavky, což neznamená jim zcela podléhat a být schopen z výše uvedených hledisek pak stavět vyváženou dramaturgii,“ naznačil Miroslav Potyka.

Důležité je pak podle něj, aby se nový ředitel obklopil týmem podobně naladěných spolupracovníků a svůj osobní vkus by neměl nadřazovat obecně platným požadavkům na činnost Slováckého divadla.

„A v souvislosti s výběrovým řízením chci podotknout, že v těchto intencích by měli mít vztah k divadlu i členové výběrové komise,“ dodal Miroslav Potyka.

Jeden z členů výběrové komise, ředitel Knihovny B. B. Buchlovana Radovan Jančář tvrdí, že budoucí ředitel Slováckého divadla by měl být především výborným manažerem a komunikátorem, který nemusí nutně pocházet z umělecké sféry.

Vize a koncepce

„Samozřejmostí by měla být jeho vize nebo koncepce, jakým způsobem bude divadlo v budoucnu fungovat, kam chce směřovat a to nejenom umělecky, ale i ekonomicky,“ upřesnil Radovan Jančář.

Podobně to vnímá další člen výběrové komise, starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

„Měl by být zejména schopný manažer, který umí divadlo nejen dobře vést a řídit, ale má i jasnou představu o jeho dalším koncepčním směřování a budoucnosti. Měl by umět jednat s lidmi a získat si důvěru uměleckého souboru i ostatních zaměstnanců, mít přehled o tom co se děje v divadle i celém divadelním světě a znát „svého“ diváka,“ naznačil svůj názor starosta.

Nový divadelní ředitel musí podle starosty zároveň dokázat sladit uměleckou, ekonomickou a provozní oblast v rámci řízení regionální divadelní scény.

Svůj názor na budoucího divadelního ředitele v Uherském Hradišti řekl Deníku také dlouholetý šéf Slováckého divadla Igor Stránský.

„V této pozici je důležitá znalost regionu, respektive diváků, včetně schopnosti dotyčného udržet stávající počet umělců i provozních zaměstnanců minimálně na současné úrovni,“ naznačil v krátkosti Igor Stránský.

Složení výběrové komise ředitele Slováckého divadla:

Stanislav Blaha, starosta města Uherské Hradiště;

Ivo Frolec, místostarosta města Uherské Hradiště;

Čestmír Bouda, místostarosta města Uherské Hradiště;

Jaroslav Zatloukal, místostarosta města Uherské Hradiště;

Josef Botek, tajemník Městského úřadu Uherské Hradiště;

Radovan Jančář, ředitel Knihovny B.B. Buchlovana Uherské Hradiště;

Igor Stránský, bývalý ředitel Slováckého divadla Uherské Hradiště;

Petr Michálek, ředitel Městského divadla Zlín;

Antonín Sobek, bývalý ředitel Městského divadla Zlín;

Dana Šilhavíková, vedoucí právního odboru Městského úřadu Uherské Hradiště;

Vladimír Moštěk, vedoucí ekonomického odboru Městského úřadu Uherské Hradiště;

Dana Stojnová, vedoucí odboru kultury, školství a sportu Městského úřadu Uherské Hradiště;

Libuše Habartová, vedoucí útvaru interního auditu Městského úřadu Uherské Hradiště.

Člen s hlasem poradním: Josef Hříbek - tajemník komise, odbor kultury, školství a sportu Městského úřadu Uherské Hradiště.

Výběrovou komisi jmenovala Rada města Uherské Hradiště, která ředitele příspěvkové organizace města (Slováckého divadla pozn. red.) jmenuje a odvolává. Výběrová komise doporučí Radě města jmenování nominanta.