O prázdninách Hradiště rozkopají silničáři

Ulice Na Stavidle, Podplukovníka Vladimíra Štěrby či ulice Lechova. Velkoplošných oprav místních komunikací se dočkají obyvatelé Uherského Hradiště na začátku června. Investice v přepočtu za téměř sedm a půl milionů korun zkomplikují dopravu především přes prázdninové dny, v nichž mají práce probíhat.

Oprava cesty. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/archiv

„V ulici Na Stavidle navážeme na opravu provedenou v minulém roce, a to v úseku od křižovatky s ulicí Dlouhá po křižovatku s ulicí Nádražní. Povrchových úprav se dočká také část serpentin v Mařaticích,“ upřesnil za uherskohradišťskou radnici mluvčí Jan Pášma.

V ulici Lechova pak dojde ke komplexnějším zásahům. Předlážděn zámkovou dlažbou bude chodník podél předzahrádek tamních rodinných domů, na který poté bude navazovat úprava dvojřádku z kamenné kostky a oprava vozovky. V ulici Lechova by měly být práce dokončeny do 13. července. V ostatních úsecích nejpozději do 31. srpna.