Zastupitelstvo Zlínského kraje dostalo v pondělí doporučení z ministerstva vnitra, aby znovu hlasovalo o stavbě nové krajské nemocnice ve Zlíně v hodnotě osmi miliard korun.

Návrh již zastupitelé kraje loni 16. prosince schválili, i když byl na jednání bod o nemocnici zařazen hejtmanem Jiřím Čunkem do programu nečekaně.

Proto ministerstvo vnitra vyzvalo dopisem vedení Zlínského kraje, aby zastupitelstvo celou záležitost znovu projednalo. Podle ministerského rozhodnutí, musí být informace o projednávání předem zveřejněna v rámci návrhu programu na úřední desce, což podle kontroly učiněno nebylo.

„Zastupitelstvo by mělo o těchto bodech jednat po řádně proběhlé diskusi, včetně uplatnění práv zastupitelů a občanů kraje vyjádřit se, znovu rozhodnout, případně alespoň potvrdit, že setrvává na již přijatých usneseních," uvedl Ondřej Krátoška, mluvčí Ministerstva vnitra.

Podle něj jestliže by zastupitelé bod o stavbě nové krajské nemocnici odmítli znovu projednat, může se ministerstvo obrátit na soud a navrhnout zrušení hlasování.

„Záleží na postupu Zlínského kraje, nicméně pokud bude i nadále rozhodnutí Zlínského kraje odporovat výše zmíněným ustanovením Zákona o krajích, Ministerstvo vnitra může v rámci dozorových pravomocí pozastavit výkon usnesení, které bylo v dané věci přijato, a případné podat návrh na jeho zrušení správním soudem,“ přiblížil Ondřej Krátoška.

„Je to pouze dopis a stanovisko pana Hamáčka (ministra vnitra za ČSSD, pozn. redakce), nejde o rozhodnutí, které by nařizovalo nové hlasování o nemocnici. Osobně si myslím, že pan ministr chce pomoci svým neúspěšným krajským kolegům,“ komentoval hejtman Jiří Čunek.

Právě zastupitelé za ČSSD hlasovali až na jednu výjimku proti stavbě nemocnice. Podle Jiřího Čunka pokud by byl v prosinci porušen při hlasování o nové nemocnici zákon, ministerští úředníci by rozhodnutí krajského zastupitelstva zrušili, což se nestalo.

„Rozhodně na nejbližším zasedání Zastupitelstva se tím zabývat nebudeme,“ ubezpečil hejtman.

„Není to v žádném případě o zastavení usnesení zlínského zastupitelstva, je to v podstatě jen žádost o zvážení rozhodnutí,“ doplnil krajský radní Jan Pijáček, který dokument z ministerstva jak uvedl, prostudoval.

Stejně jako Jiří Čunek zopakoval, že při prosincovém hlasování krajského zastupitelstva o nové nemocnici zákon porušen nebyl.

„Kdyby se přece jen hlasovalo o nové nemocnici, byl bych stejně jako v prosinci pro. Vždyť přece každý ví, že je lepší postavit novou nemocnici, než opravovat starou,“ dodal.

Stejně jako Jan Pijáček, vidí lepší variantu postavit novou nemocnici i krajský zastupitel Petr Gazdík.

„Pro mne by to byla formální věc, i když vím, že usnesení z ministerstva vnitra je jen doporučení,“ zmínil Petr Gazdík. Podle něj, pokud by skutečně k novému hlasování o nové nemocnici došlo, poradili by se s kolegy v koalici.

Redakce kontaktovala odpoledne i zástupce Hnutí ANO. Primátor Zlína Jiří Korec měl jednání, Jiří Sukop se zatím odmítl k tématu vyjádřit.