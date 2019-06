Dnes čtyřicetiletý Staroměšťák pořádá už pátý sraz mužů, kteří si tak trochu i ze soutěživosti své vousy měří a stříhají, aby se s nimi v hospůdce U Osla mohli jednou za rok pochlubit před zraky především dívčích porotců. V některých disciplínách však vyhrávají pouze ti vyvolení.

„S vousy je to stejné jako s vlasy. Někomu rostou dlouhé, někomu jenom krátké a někomu skoro vůbec. Sám bych si třeba přál mít jednou plnovous až k pupku. Přes pětadvacet čísel jsem se však ještě nedostal,“ přiznává Michal Hampala.

S pěstováním dlouhého porostu na obličeji přitom začal až při změně zaměstnání.

„Dřív mi to práce nedovolovala a musel jsem být oholený. Už delší dobu mi ale nedělala dobře úplně hladká tvář. I proto jsem se po odchodu dal spíš do pěstování vousů než do jejich neustálého holení,“ vysvětloval Michal Hampala.

Pouze rok od začátku pěstování vousů navíc poprvé navštívil hradišťský barber shop, kde se díky seznámení s jeho majitelem zrodila myšlenka uspořádat první sraz vousáčů.

„Sám mám jednoduše vousy rád, ale nehledám v tom žádnou životní filosofii. Například letos chceme jet do Ruska a těším se třeba i na to, až tam potkám nějakého popa s dlouhou bradkou,“ svědčí o svém nadšení pro vousy na pátém ročníku srazu vousáčů Michal Hampala.