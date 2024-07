O přízeň voličů se v podzimních volbách do zastupitelstva Zlínského kraje bude ucházet 15 politických stran, hnutí či koalic. Volby se v celé republice uskuteční v pátek a sobotu 20. a 21. září.

„Zajímavostí je, že oproti předchozím krajským volbám se výrazně zvýšil počet kandidujících koalic. Zatímco v roce 2020 to ve Zlínském kraji z celkového počtu 15 podaných kandidátních listin byla pouze jedna koalice, letos jde o koalic pět,“ informovala Pavlína Nováková, vedoucí Oddělení organizačních činností a neziskového sektoru, které má podzimní krajské volby na starosti.

Pracovníci krajského úřadu nyní provádí kontrolu podaných kandidátních listin, kdy zjišťují, zda vyplněné údaje souhlasí.

„V případě, že objeví nedostatky, vyzvou zmocněnce politických stran, hnutí či koalic k odstranění závad na kandidátních listinách, a to nejpozději do 1. srpna. Poté, do 3. srpna, musí krajský úřad vydat rozhodnutí o registraci nebo odmítnutí kandidátní listiny. Tato rozhodnutí se zašlou zmocněncům, kteří kandidátní listinu doručili krajskému úřadu, a zároveň se zveřejní na úřední desce. Rozhodnutí jsou účinná třetím dnem od tohoto zveřejnění,“ uvedla mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.

Do Zastupitelstva Zlínského kraje se volí 45 zastupitelů, podle zákona je ale možné doplnit pět náhradníků. Maximální počet kandidátů na kandidátní listině je tedy 50.

Státní volební komise bude 6. srpna losovat čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky.

Volby do zastupitelstva Zlínského kraje vyhrálo před čtyřmi lety hnutí ANO (19,08 %).

Druhá skončila KDU-ČSL (18,62 %). Třetí se umístili Piráti (13,26 %), čtvrtí Starostové a nezávislí (12,69 %), pátá ODS (10,04 %). Do zastupitelstva se dostala také ČSSD (8,45 %), SPD (6,04 %) a koalice Trikolóra, Soukromníci a nezávislí kandidáti (5,99 %).

Vládnoucí koalici po volbách utvořilo ANO s ODS, Piráty a ČSSD.