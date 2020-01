Do její další historie se chce nyní nesmazatelně zaspat také uherskohradišťská radnice. Ta chce budovu koupit a plánuje do ní přesunout část úředníků.

„Záměrem je do objektu přestěhovat celý odbor dopravních a správních agend, který je v současné době rozdělen v budovách na ulici Revoluční a Protzkarova. Jedná se o oddělení přestupkových řízení, oddělení registru řidičů a vozidel a oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů. Dále je plánováno, že by se do zmíněného objektu přestěhoval Útvar interního auditu a také oddělení informatiky,“ upřesnil výčet úřadů, které by si mohli najít novou adresu, mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Samotná nemovitost by mohla vyjít Uherské Hradiště na 35 milionů korun. Kromě plochy vnitřních prostor, kterou nabízí o rozsahu téměř dva a půl tisíce metrů čtverečních, by město získalo rovněž dvůr s osmnácti parkovacími místy či kryt civilní ochrany v suterénu budovy.

„Nejdříve by se prostory začaly využívat v letech 2023 až 2024. Do té doby by se objekt upravoval pro potřeby úřadu,“ vysvětlil Jan Pášma.

Odkup budovy však ještě není hotovou věcí. V pondělí 13. ledna jej musí odsouhlasit také mimořádně svolaní zastupitelé, přičemž z přístupných materiálů vyplývá, že další práce na budově spolknou ještě částku dvaceti milionů roku. Celkem tak město vynaloží přes padesát milionů na přestěhování několika úřadů pod jednu střechu.

„Myslím si, že jde o jedinečnou příležitost, která se nemusí v budoucnosti opakovat, proto jsem se rozhodl, že pro odkup na zastupitelstvu také zvednu ruku. Zaráží mě však částka, která se předpokládá vynaložit na zprovoznění budovy pro úředníky. Nevím, proč by se mělo vynakládat přes dvacet milionů na další úpravy a v tomto smyslu budu apelovat na radnici, aby studie oprav byly střídmější,“ poznamenal opoziční zastupitel Michal Dvouletý (Naplno pro Hradiště).

Jak však dále poznamenal, částka vynaložená na jakékoliv zásahy bude ovlivněna tím, že objekt z roku 1926 je dnes památkově chráněn. Jeho architektonické zajímavosti před časem popsala historička Blanka Rašticová.

„Je příkladem novoklasicistní architektury. Objekt je navíc doplněn o sochařskou výzdobu jednoho z tehdejších nejvýznamnějších českých sochařů Jaroslava Horejce. Plastiky přitom symbolizují účel budovy,“ prozradila Blanka Rašticová.

V tympanonu je dle jejích slov situována skupina dvou stojících ženských postav uprostřed, které po boku doplňují dvě sedící mužské figury. Žena vlevo symbolizuje československou měnu, druhá je alegorií zemědělství, stejně jako muž u jejích nohou. Druhá postava muže zpodobňuje horníka jako symbol práce v průmyslu.

„Nad hlavním vchodem je hlava římského boha obchodu a zisku Merkura, po bocích jsou idealizované hlavy mladých žen. Neprávem opomíjená je stojící ženská postava na bočním průčelí do Kollárovy ulice - na hlavě má frygickou čapku a v rukou drží převázaný svazek prutů. Oba tyto atributy symbolizují od dob Velké francouzské revoluce republikánskou státní formu,“ dodala Blanka Rašticová.

Bez komentáře k prodeji či možným dalším zájemcům, s odkazem na obchodní mlčenlivost ke stále neukončenému prodeji budovy, zůstaly dotazy Deníku na pražskou realitní společnost KNIGHT FRANK, která Komerční banku při prodeji zastupuje.