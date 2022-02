Ve zhruba dvouhodinové debatě cílila kritika na různé aspekty výstavby polyfunkčního domu a vedení obce se snažilo vysvětlovat.

„Proč tam vůbec takový dům stavět? Mně se vůbec nelíbí,“ tvrdil jeden z přítomných. Na to reagoval místostarosta Jaromír Lažek (Svobodní).

„Prosazujeme to proto, že se na tom dá pracovat hned. Je na to stavební povolení, hotový projekt a může se to začít realizovat. Máme tady spoustu staveb ve stádiu zatím neschválených studií. Obec má navíc k dispozici málo obecních prostor,“ uvedl Lažek.

Cenový masakr ve Sklárně Květná, plyn dražší o 600 procent. Jak zdraží sklenice?

Projekt je prý zastaralý

Novovešťan Miroslav Hanus potvrdil, že obec byty potřebuje, ale chtěl vědět, kdo má zájem o ně i podnikatelské prostory, které tam mají vzniknout.

„Pokud nevíme, kdo tam bude, co tam bude, mně to logiku nedává,“ poznamenal Hanus a nařkl vedení obce z mlžení.

To starostka odmítla se slovy, že ji to uráží. Zájemce o byty máme, stejně tak jako o dvě provozovny v přízemí. Na jejich žádost ale jejich jména nezveřejňujeme. Projekt je představen a do zastupitelstva kde o něm budeme hlasovat je 14 dnů,“ dodala.

Historii projektu připomněl přítomným někdejší novoveský starosta Pavel Botek. Ten vyčetl současnému vedení radnice, že vychází z původního, dnes již zastaralého projektu a označil ho za kontroverzní.

„Možná všichni zastupitelé jsme udělali chybu v tom , že projednávání této záležitosti mělo být dřív. Mělo se to lidem představit, říct co tam bude, jak to bude vypadat, kolik to bude stát peněz, nechat si k tomu vyjádřit všechny, kdo tam žijí a možná bychom zjistili, že ty síly do toho nemusíme dávat, protože odpor vůči tomu je velký,“ naznačila svůj pohled na věc lidovecká zastupitelka Růžena Hlůšková.

Malotřídka z dob Rakouska-Uherska v Lopeníku se proměňuje v kulturní dům

Obec nemá žádné obecní byty

Svůj nesouhlas s výstavbou projevila také autorka petice Michaela Sovišová.

Aktuální skutečnosti na závěr shrnula Jaroslava Bedřichová.

„V tomto projektu se obec rozhodla využít prostory ve spodní části domu jako zázemí pro služby a horní část pro výstavbu tří bytů. Ostrožská Nová Ves nemá žádné obecní byty. Pokud by se to podařilo uskutečnit a zastupitelstvo projekt odsouhlasilo, byly by to u nás první tři obecní byty,“ řekla starostka.

Problém je podle jejích slov v tom, že se objekt nachází před rodinným domem manželů Sovišových.

„Stavební úřad stavbu povolil, oni se proti tomu odvolali, odvolání nabylo právní moci. Odvolání z Krajského úřadu bylo zamítnuto. Zastupitelstvo tedy o projektu rozhodne nejspíš 17. února. Připomínky určitě vezmeme na vědomí, ale jak to dopadne, to teď nikdo nevíme,“ konstatovala Jaroslava Bedřichová.

Zanedbaný dům koupila v roce 2002 firma JOKOVA a chtěla jej přestavit na objekt s kancelářemi. Nakonec svůj plán nerealizovala a v roce 2018 se rozhodla budovu prodat. Obec dům odkoupila včetně projektu a řešila, jak naplánované prostory účelně pro obec využít mimo jiné k výstavbě obecních bytů.