O dopravě v centru Hradiště má být do února jasno

Jeden společný terminál autobusové a vlakové dopravy podobný tomu v Uherském Brodě, linková doprava elektrobusy v historickém centru města, pěší zóna v ulici Nádražní či centrální parkovací dům.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Sladký

Ačkoliv se některé nápady na zlepšení dopravy v Uherském Hradišti mohou zdát na první pohled jako fantasmagorie, prověřením jejich reálnosti se do února příštího roku má zabývat odborná studie. Její vypracování město bude stát téměř jeden milion korun.

„Potřebujeme popsat reálnost našich plánů ve veřejné dopravě s tím, že nejvíce je zatíženo centrum města. Chceme dospět do toho bodu, v němž lidé cestující do Hradiště raději nechají auto doma, protože veřejná doprava pro ně bude pohodlnějším a snazším způsobem, jak se dopravit do centra Hradiště,“ popsal hlavní cíle objednané studie starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Do připomínkového řízení a konečného řešení má být zapojena také veřejnost díky diskuzním fórům, která se budou kvůli dopravě v centru pořádat.

„Nechceme v připravovaných změnách nic podcenit, proto zvážíme podnět každého obyvatele, který bude na těchto sezeních vznesen,“ dodal Stanislav Blaha.