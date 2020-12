V klidu. Tak probíhalo antigenní testování v nemocnicích Zlínského kraje. Podle informací mluvčího nemocnic Egona Havrlanta, jimi zde prošlo celkem 515 lidí. Ve zlínské KNTB se první den nechalo prověřit 153 osob, ve vsetínské nemocnici 175, v hradišťské 88 a v kroměřížské 99.

„U sedmatřiceti osob z celkového počtu testovaných byl zjištěn pozitivní výsledek na covid-19,“ upřesnil Egon Havrlant.

Podle něj se netvořily velké fronty, protože lidé byli objednaní na určitou dobu.

Test zjistil i bezpříznakové pozitivní

„Vše probíhalo v klidu, lidé na výsledek testu čekali zhruba dvacet minut. Stalo se, že na místa, kde bylo prováděno antigenní testování, přišli i lidé na PCR testy. Ty ale nesmí být prováděny současně na jednom místě s antigenními testy, proto byli tito lidé odesíláni na tomu určená odběrová místa,“ doplnil mluvčí s tím, že se staly i případy, kdy se na antigenní testy dostavili lidé, kteří měli příznaky onemocnění covid-19.

„Nicméně jim testy byly provedeny. Avšak byli našimi pracovníky poučeni, že měli v době, kdy se u nich objevily příznaky onemocnění, nejdříve kontaktovat svého praktického lékaře a dohodnout s ním další postup,“ vysvětlil Egon Havrlant s tím, že takoví lidé se na testy neměli vůbec dostavit.

Podle něj se ale na antigenních testech objevili také lidé, kteří naopak neměli žádné příznaky onemocnění covid-19 , přesto jim test ukázal, že jsou pozitivní.

„U nich se provedl PCR test, který jim za 48 hodin potvrdí či vyvrátí nákazu onemocnění covid-19,“ doplnil Egon Havrlant.

Co týká volných míst na testování antigenními testy do Vánoc, tak ty jsou podle mluvčího Havrlanta ještě v Nemocnici Uherské Hradiště.

Největší zájem je o předvánoční termíny

„Největší zájem byl o termín 23. prosince. Je zjevné, že lidé chtějí navštívit o Vánocích své příbuzné a chtějí mít jistotu, že jsou v pořádku,“ poznamenal Egon Havrlant.

Podle něj se mohou například lidé ze Zlína objednat jak do Hradiště, tak i do Kroměříže či Vsetína a naopak. Právě ale ve Zlíně a ve Vsetíně jsou termíny podle informací z nemocnic již obsazené, vánoční termíny dochází i v Kroměříži.

Volné termíny mezi svátky jsou však ještě k dispozici jak ve Zlíně, tak ve Vsetíně. O volných termínech, které se rychle plní, se mohou zájemci dozvědět v při rezervacích. Mimo jiné funguje také podle Egona Havrlanta v rezervačních systémech takzvaný „hlídací pes“, který mohou zájemci o testování využít.

Pokud nemůžete přijít na objednaný termín, odhlašte se!

„Pokud se stane, že objednaný člověk onemocní nebo má příznaky covid-19, měl by neprodleně informovat svého praktického lékaře a s ním dohodnout další postup. Rozhodně by ale s příznaky neměl na testování antigenními testy chodit i když je objednaný. A také, a to bychom chtěli požádat, pokud se lidé nemohou na testy dostavit, měli by se z něj odhlásit,“ zdůraznil Egon Havrlant.

Bezproblémové testování hlásil i jednatel společnosti Vaše laboratoře Jaroslav Loucký.

Společnost provádí testování obyvatel pomocí antigenních testů na odběrovém místě ve Zlíně vedle bývalé budovy ČSAD a v prostorách otrokovické polikliniky. Co však podle Louckého v současnosti je trochu problém, je to, že se lidé nemohou dovolat kvůli objednání na jejich linku.

„O testování je obrovský zájem. Dříve jsme testovali denně 20-30 lidí, dnes to bylo kolem 150, vyčíslil Loucký. Současně připomněl, že kromě objednaných zájemců, testují i v různých společnostech a organizacích. Prosíme, aby byli lidé při objednávání na testy trpěliví, nakonec se k nám dovolá každý,“ ubezpečil Jaroslav Loucký.