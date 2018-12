O čertovsko-andělské odpoledne se postaraly děti z mateřinky

Specialisté v oblasti marketingu Specialista/ka. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Spolupráce na přípravě a realizaci market. plánu, Prac. poměr s možností prodloužení, tvorba, plnění a vyhodnocování market. kampaní, komplexní správa market. komuniakce napříč online i offline komunik. kanály, realizace reklam. kampaní od přípravy komun. a kreativ. konceptu, plánování médií, rozpočtování a realizace až po vyhodnocení efektivity, realizace produkt. i provoz. marketingu, administrativa v rámci svěřené oblasti, komunikace s médii, partnery a exter. i inter. dodavateli, správa webov. stránek a profilů na sociál. sítích. Alespoň roční praxe v online i offline marketingu, psaní reklam. textů, komunikativnost, kreativita, samostatnost, znalost pojmů webový redakční systém, Google AdWords, Google Analytics, Google Webmaster Tools, Sklik, analyt. a organ. schopnosti, ŘP "B", pokročilá znalost AJ, pouze životopisy na e-mail.. Pracoviště: Synot w,a.s. [2], Jaktáře, č.p. 1475, 686 01 Uherské Hradiště 1. Informace: Alžběta Hatláková, +420 572 423 994.

Obchodní zástupci Obchodně technický specialista/stka pro střechy a fasády Zlín. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 40000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: OBCHODNĚ-TECHNICKÝ SPECIALISTA/stka PRO STŘECHY A FASÁDY ZLÍN, Jsme specialisti na střechy a fasády, obchod je podpora zákazníků při řešení kvalitní střechy a fasády na každém kroku, jsme inovativní, naše služby jsou revoluční, jsme tým a baví nás to., Rezonujete s námi?, Nabízíme:, • zajímavou pozici pro stavaře, který je a nebo se chce stát expertem v oboru střech a fasád, • perspektivní práce v moderní rozvíjející se společnosti, • zázemí stabilní firmy s 21-letou tradicí, • nadprůměrné finanční ohodnocení, • možnost profesního a osobního růstu, • auto, notebook, mobilní telefon, • zaměstnanecké výhody, Základní zodpovědnost:, • péče o přidělené zákazníky, • technické poradenství zákazníkům, • zpracování nabídek, • prezentace produktů firmy, Požadujeme:, • VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního zaměření, • praxi ve stavebnictví, • dobré komunikační schopnosti, • radost z týmové spolupráce, • loajalitu, • nasazení, zájem, • chuť učit se a zlepšovat, • ŘP skupiny B, , Lenka Heřkovičová , správce obchodní agendy, , Coleman S.I., a.s., Smetanova 1484, Vsetín, 75501, Tel.: +420 571 499 612, Gsm: +420 725 675 649, Fax: +420 571 499 601, E-mail: lenka.herkovicova@coleman.cz, Web: www.coleman.cz. Pracoviště: Coleman s.i., a.s. uherské hradiště 1, Průmyslová, č.p. 1394, 686 01 Uherské Hradiště 1. Informace: Marián Janečka, +420 725 675 660.