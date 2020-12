Paní Zuzana Stašková ze Zlína zvažovala, že se objedná v rámci plošného testování antigenními testy na covid-19.

„Ty se ale zatím ještě na začátku týdne zdarma (přes platbu zdravotních pojišťoven, pozn. red.) neprováděly. Prý se momentálně týkají jen učitelů a samoplátců. Zkusila jsem tedy rezervační systém on-line prostřednictvím stránek nemocnice. První termín ve zlínské nemocnici byl ale až na 30. a 31. prosince. Chtěla jsem jít navštívit přes Vánoce babičku a chtěla jsem mít jistotu, že jsem v pořádku,“ vysvětlila mladá žena svůj záměr nechat se jít otestovat.

A nebyla sama, kdo chtěl tímto způsobem prověřit, zda není nakažen nemocí covid-19. Nejen v krajském městě, ale v celém Zlínském kraji je o toto testování podle slov mluvčího nemocnic v kraji Egona Havrlanta doslova obrovský zájem.

Nové termíny přidáváme průběžně

„Všechny termíny do konce roku už jsou prakticky zaplněné a rychle se plní i ty nové, které se snažíme průběžně přidávat,“ přiblížil.

Zdravotníkům v kraji však přibyly další vrásky. Plošné antigenní testování totiž nyní přibude k současným testům PCR a vyžádá si nejen další vybudování testovacích míst, ale i nasazení dalšího zdravotního personálu, kterého je v současnosti v celém kraji nedostatek, stále chybí stovky zdravotníků.

„Nároky na personální zajištění antigenního testování jsou vyšší, než v případě odběrů na PCR testy, takže je to pro nás určitě složité. Stále nám totiž v provozu nemocnic chybí více než 400 zdravotníků, kteří jsou v izolací s covidem, v pracovní neschopnosti s jinými diagnózami nebo ošetřují člena rodiny,“ připomněl mluvčí krajských nemocnic Egon Havrlant.

Podle něj tak bude testování zajištěno v maximálním rozsahu podle možností jednotlivých nemocnic.

Chybí personál, zapojí se i praktičtí lékaři?

„Pokud máme ale v krátké době otestovat v kraji opravdu tisíce lidí, určitě bude nezbytné, aby se do této činnosti zapojili i praktičtí lékaři či ambulantní specialisté. To by byla výrazná pomoc,“ zdůraznil mluvčí.

Právě v těchto dnech požádal hejtman Zlínského kraje Radim Holiš praktické lékaře, aby se v rámci pomoci do testování obyvatelstva antigenními testy také zapojili. Kraj jim pak v jejich úsilí chce pomoci.

„O antigenní testování jsme zaznamenali vysoký zájem veřejnosti, který stávající odběrová místa nejsou schopna zvládnout. Budete-li mít zájem, zabezpečí pro Vás antigenní testy místně příslušná nemocnice akutní péče založená Zlínským krajem. Provedení antigenního testování je hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění,“ napsal mimo jiné praktikům pro dospělé hejtman Holiš.

Na testování veřejnosti jsou nemocnice v kraji připraveny

Prozatím jsou pro antigenní testování veřejnosti připraveny všechny čtyři nemocnice Zlínského kraje.

„Bude probíhat podobně, jako dosavadní antigenní testy u pedagogů a samoplátců, ovšem vzhledem k velkému zájmu veřejnosti se snažíme maximálně rozšířit kapacity odběrových míst,“ zmínil Egon Havrlant s tím, že současně budou probíhat i PCR testy.

„Ve Zlínské nemocnici máme povinnost vzhledem k epidemiologické situaci v kraji, stále zajišťovat odběry na PCR testy 12 hodin denně každý den. Ty musíme zajišťovat jak na odběrových místech v nemocnicích, tak i s pomocí našich mobilních týmů v terénu. Testování PCR a antigenní testy však nemohou probíhat na stejných místech a musí být od sebe odděleny,“ doplnil mluvčí Havrlant.

Podle mluvčího nemocnic ve Zlínském kraji je nezbytné, aby i na antigenní testy se zájemci objednali. K tomu mohou využít rezervační systémy na webových stránkách jednotlivých nemocnic.

I ve valašskomeziříčské nemocnici Agel, se mohou zájemci objednávat na antigenní testování.

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Kroměřížská nemocnice a.s.

Vsetínská nemocnice a.s

Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí

Uherskohradišťská nemocnice a. s.

„V těchto dnech probíhá testování učitelů a samoplátců. Cena testu se pohybuju okolo 370 korun. Toho využívají zejména lidé, kteří například chtějí navštívit své příbuzné v domovech seniorů, které testování neprovádí,“ uvedla mluvčí nemocnice Radka Miloševská.

Podle ní bezplatné testování (hrazené zdravotními pojišťovnami) začne v jejich zařízení v pátek, 18. prosince.

„V úterý 14. prosince bude na stránkách naší nemocnice spuštěn on-line rezervační systém,“ doplnila mluvčí.

Rezervaci spustila i zlínská firma Vaše laboratoře, která má ve Zlíně vedle budovy ČSAD v otrokovické poliklinice odběrová místa.

„Zájem lidí je zdrcující,“ popsal jednatel společnosti Jaroslav Loucký. Společnost bezplatné testování antigenními testy podle něj spustí ještě tento týden, a to od středy.

Kam na antigenní testy?

(Do středy jen učitelé a samoplátci)

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Adresa: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

Upřesnění polohy: 1. infekční ambulance 2. Drive-in - parkoviště za budovou ZZS

Telefon: 730575535

Příjem: učitelé

Způsob rezervace: přes webové stránky, v Drive-in bez objednání

DRIVE-IN: Ne

Pracovní doba:

Úterý - Čtvrtek: 13.00 – 17.00

Kroměřížská nemocnice a.s.

Adresa: Havlíčkova 660/69 767 01 Kroměříž

Upřesnění polohy: PCR i Ag testy - Budova F, zadní trakt budovy ředitelství

Telefon: 573322473

Příjem: učitelé

Způsob rezervace: přes webové stránky

DRIVE-IN: Ne

Pracovní doba:

Pondělí – Pátek: 12.00 – 15.00

Vsetínská nemocnice a.s

Adresa: Nemocniční 955, 755 01 Vsetín

Upřesnění polohy: infekční ambulance

Telefon: 571818312

Příjem: učitelé

Způsob rezervace: přes webové stránky

DRIVE-IN: Ne

Pracovní doba:

Úterý – Středa11..00 – 15.00

Pátek – 7.30 – 11.30

Uherskohradišťská nemocnice a. s.

Adresa: J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště

Upřesnění polohy: areál nemocnice, infekční ambulance

Telefon: 724631022

Příjem: učitelé

Způsob rezervace: telefonicky, přes webové stránky

DRIVE-IN: Ne

Pracovní doba:

Úterý, Sobota, Neděle 11.30 – 15.30

Městská poliklinika Otrokovice

Adresa: Třída osvobození 1388, 765 02 Otrokovice

Upřesnění polohy: 739408931

Telefon: Budova A – přízemí vchod od parkoviště

Příjem: Samoplátce

Způsob rezervace: pouze telefonicky (739 408 931) v pracovní dny 8.00 - 14.00

DRIVE-IN: Ne

Pracovní doba: pondělí – Pátek mimo čtvrtek 13.00 – 17.00

Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí - odběrové místo

Adresa: U Nemocnice 980, 757 01, Valašské Meziříčí

Upřesnění polohy: expektační ambulance v bloku C

Telefon: 571758605

Příjem: učitelé

Způsob rezervace: přes webové stránky

DRIVE-IN: Ne

Pracovní doba:

Pondělí – Pátek 12.00 – 16.00

