Zlínský kraj - Radary, které doposud používali strážníci ve Zlínském kraji k měření rychlosti, zůstaly od Nového roku uzamčeny na služebnách nebo v kufrech policejních vozů.

Kamerový systém, který dokáže měřit rychlost, funguje ve Zlíně od roku 2006, měsíčně se díky jemu podařilo odhalit tisícovku přestupků. | Foto: DENÍK/Marek Gergard

Stejně tak se k prvnímu lednu vypnuly i kamerové systémy, které ve Zlíně doposud měřily na sedmi místech rychlost. Proč? Podle nového zákona totiž mohou strážníci měřit rychlost jen tam, kde jim to určí policie. Navíc toto místo musí být na jeho začátku i konci opatřeno speciálními přenosnými značkami. Ty však strážníci zatím nemají k dispozici. Mělo by se tak stát až na přelomu zimy a jara.

„Měsíčně kamery odhalují takřka tisíc šoférů, kteří překročí rychlost. Ti na pokutách příslušnému odboru městské radnice zaplatí statisíce korun,“ řekl zástupce ředitele zlínské městské policie Pavel Janík.

Přestože tuto novinku veřejnost bezesporu vítá, městští strážníci se na nový zákon dívají poněkud nevraživě. Podle nich to totiž opět povede ke zvýšení nehodovosti. „Obecně platí, že v těch případech, kdy dojde k oslabení kontroly, se člověk chová rizikověji a má tendenci k porušování a obcházení nastavených pravidel. Za dobu, co je ve Zlíně měření úsekové rychlosti, se zde nestala jediná vážná nehoda,“ konstatoval Janík.

Jedná se o dvě místa na třídě Tomáše Bati v Dílech a Prštném, dále v ulici Březnická, Sokolská, Okružní. Platilo to o silnici v Želechovicích, kde zlínští strážníci rovněž měřili.

Rozezleni jsou i strážníci v Kroměříži. Tam pro měření rychlosti používali mobilní radar. „Opět se jen objeví problémy s překračováním rychlosti, které se nám po dvou letech podařilo eliminovat. Nyní opět stoupne nehodovost, protože za ni může ve většině případů právě nepřiměřená rychlost,“ podotkl ředitel strážníků Miloslav Skřebský.

Ten se pozastavil i nad skutečností, že by na měření rychlosti měly upozorňovat značky.

„To je úplně to samé, jako by na autobusech byla od teď informace, že zde sedí i revizor. Jakmile lidé uvidí ceduli s upozorněním, že se měří rychlost, logicky zpomalí, ale mimo tento úsek zase sešlápnou plyn. Nový zákon je podle mě zcela nelogický,“ uzavřel ředitel kroměřížských strážníků. Jako nesmyslný označil zákon i velitel slováckých strážníků Jaroslav Ježo. „Když budeme dávat ceduli s varováním, že měříme rychlost, tak to už tam ani nemusíme posílat hlídku. Každý automaticky sundá nohu z plynu,“ podotkl.

Stejného názoru jsou i strážníci ve Zlíně. „Pokud všichni budou dodržovat rychlost v označeném úseku, pak to bude skvělá zpráva. Ale nám jde také o to, aby ji dodržovali i jinde. A právě nepředvídatelnost kontroly je nejúčinnější zbraň,“ podotkl Janík.

Podle jeho odhadů přikročí opět strážníci k měření rychlosti nejdříve v prvním čtvrtletí tohoto roku.

„Prozatím jsme se dohodli se státní policií, že tyto úseky, které byly dosud pod kamerami, bude měřit ona,“ informoval šéf zlínských strážníků Milan Kladníček.

Zřejmě jediný, koho nový zákon netrápí, jsou strážníci ve Vsetíně.

„My jsme radar nikdy neměli, takže nás se nový zákon nijak netýká. Podle mě je naší povinností především udržovat ve městě pořádek, než kontrolovat rychlost,“ nechal se slyšet ředitel vsetínských městských policistů Nikolaj Martinák.