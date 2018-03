Nový sportovní král okresu Jiří Zalubil málem přivodil otci infarkt

Novým sportovním králem okresu Uherské Hradiště za rok 2017 je kanoista TJ Ostrožská Nová Ves Jiří Zalubil. Kategorii mládež do 15 let ovládla uherskobrodská judistka Šárka Kadlčková, mezi kolektivy pak triumfovali futsalisté Bazooka CF Uherské Hradiště.

Jiří Zalubil převzal vládu po hluckém pákaři Václavu Vaculovičovi, když mimo jiné „přetlačil“ i jeho oddílového kolegu Dušana Tesaříka, který skončil třetí.

Před něj se totiž díky parádním výkonům vyhoupla kladivářka Slovácké Slavie Karolína Klišíková.

Jelikož byl dvojnásobný juniorský mistr republiky v době slavnostního vyhlášení na soustředění v Maďarsku, převzal za něj cenu jeho otec. Na syna byl patřičně pyšný.

„Jelikož byl juniorem první rok, tak byl loňský rok úplně super. Osmé místo na mistrovství Evropy na kilometru bylo vynikající a to, co předvedl se svými parťáky na mistrovství světa na čtyřkanoi, to byl neskutečný adrenalin. Když se blížili do cíle a chvilku byli i třetí, tak jsem myslel, že dostanu infarkt. I když nakonec dojeli čtvrtí, byl to nádherný výsledek,“ zavzpomínal otec Jaroslav Zalubil.

Letos by to už podle něj mělo na evropském šampionátu, který se koná na přelomu června a července v Itálii, na bednu vyjít.

„Vypadá to, že pojede singlové disciplíny. Nechtěl bych to zakřiknout, ale byl bych strašně rád, kdyby to na některé trati cinklo. O měsíc později se pak jede mistrovství světa, tak uvidíme, jak se mu bude dařit,“ dodal otec nového sportovního krále okresu.

V kategorii mládež do 15 let zvítězila judistka Šárka Kadlčková z Uherského Brodu před zápasníkem TJ Nivnice Filipem Jozefákem, třetí skončil staroměstský šachista Alexandr Skalský.

Šťastná vítězka těžko hledala slova, prvenství ji evidentně překvapilo. Nejprve dokonce nebyla schopná vybrat ani její největší úspěch za loňský rok, což se ale nakonec ukázalo jako pochopitelné.

„Vyhrála jsem všechny závody, kterých jsme se účastnila. Nejvíce si ale asi cením triumfu na přeboru České republiky,“ pousmála se Šárka Kadlčková, jejímž neoblíbenějším chvatem je harai goši.

„Protože tam přes sebe házíte protivníka, když mu dáte nohu mezi nohy. A když je to kluk, tak ho to může hodně bolet a tím pádem si lehne,“ zastrašila své budoucí nápadníky.

Mezi kolektivy se dočkali úspěchu futsalisté hradišťské Bazooky, druhé místo obsadily házenkářské mladší dorostenky SHK Kunovice, třetí příčka patří volejbalistům VSK Staré Město.

Ocenění si v pátek v podvečer odnesly z kongresového centra společnosti REC Group ve Starém Městě i dvě osobnosti. Cenu Miroslava Valenty seniora za celoživotní přínos ve sportu získal ředitel hradišťského gymnázia Zdeněk Botek, cenu Dobrého dne pak obdržel nestárnoucí turista Vojtěch Rosůlek ze Starého Města, který oslavil už pětadevadesáté narozeniny.

Celkové pořadí Sportovec okresu 2017

Kategorie nad 15 let:

1. Jiří Zalubil 9545

2. Karolína Klišíková 7902

3. Dušan Tesařík 7210

4. Eliška Mlýnková 1211

5. Marek Janša 290



Kategorie do 15 let:

1. Šárka Kadlčková 8088 hlasů

2. Filip Jozefák 5907

3. Alexandr Skalský 4742

4. Adam Dobřecký 4329

5. Adriana Fornůsková 3549



Kolektivy:

1. Bazooka CF 4976

2. SHK Kunovice 4203

3. VSK St. Město 2925

4. 1.FCS ženy 1579

5. FBK Spartak Hluk 1107