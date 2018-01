Nový hlavní uzel MHD v Hradišti vyvolal divokou diskusi

HLASUJTE V ANKETĚ / Zamýšlený hlavní uzel nové městské hromadné dopravy (MHD) v Uherském Hradišti, který má podle revoluční koncepce vzniknout na Všehrdově ulici, rozpoutal divokou diskusi.

Všehrdova ulice v Uherském Hradišti

Že by každý den více než 400 spojů zastavovalo v blízkosti hlavní křižovatky, si ovšem dokáže představit 71 procent Hradišťanů.

Vyplývá to alespoň z ankety, v níž na webu Slováckého deníku hlasovalo 752 lidí.

Definitivní rozhodnutí, zda se hlavní přestupní bod přesune z autobusového nádraží, by mělo padnout na začátku roku 2019.

„Jsem přesvědčený, že by to mohlo jít. Třeba v Brně zastavuje veřejná doprava na těch nejfrekventovanějších místech a žádné problémy to nezpůsobuje. Musí se to dobře promyslet a pak už to bude jen o zvyku,“ myslí si Petr Škrášek z Uherského Hradiště.

Představitelé města zatím nerozhodli, ve hře zůstává i druhá varianta, že by hlavní přestupní stanice zůstala na autobusovém nádraží.

To by se zamlouvalo opoziční ČSSD.

„Samotnou koncepci veřejné dopravy jsme podpořili, vznesli jsme ale řadu připomínek. Jednou z nich je doporučení ponechat přestupní stanici na autobusovém nádraží,“ poznamenal Antonín Seďa, předseda sociálnědemokratických zastupitelů.

Starosta města Stanislav Blaha (ODS) si však nový dopravní uzel představit dokáže.

„Ten koridor se mi zdá dostatečně široký, aby to mohlo fungovat. Pohybujeme se po různých městech, vidíme hustotu dopravy, mezi kterou v pohodě jezdí i ta hromadná, nemyslím si, že by Hradiště mělo být výjimkou,“ nechal se slyšet první muž města.

Jedním dechem ale dodal, že není dopravní expert, aby mohl posoudit a zvážit všechna pro a proti, aby konečná varianta byla nejvíce přínosná pro lidi.

Hradišťské zastupitelstvo proto na svém posledním zasedání uložilo radě města dva úkoly.

Do 30. června 2018 zpracovat akční plán realizace koncepce veřejné dopravy a do konce roku vytvořit studii prostorového umístění navrhovaného přestupního uzlu na ulici Všehrdova včetně posouzení vlivu uzlu na mobilitu širšího centra města.

Právě na základě studie by pak zastupitelstvo mělo vyřknout konečný verdikt.

Autorem koncepce je Jan Kolařík, který umístění hlavního uzlu do ulice Všehrdova navrhl.

Stalo se tak po konzultaci se dvěma projektanty, kteří tomuto místu dali zelenou.

„Věděli jsme dopředu, že to bude nejkontroverznější bod celé koncepce. Chtěl bych zdůraznit, že ta bude fungovat i v případě, že hlavní uzel zůstane na autobusovém nádraží. Jen to pro cestující nebude tak pohodlné a cesta z jednoho konce města na druhý se tím časově prodlouží,“ poznamenal Jan Kolařík.

Zdůraznil, že pokud projde varianta s Všehrdovou ulicí, mohou se lidé těšit na rychlejší veřejnou dopravu.

Podle něj je dnes autobusové nádraží extrémně izolované a je spíš uzlem pro dálkovou dopravu.

„Nevýhodou je, že má pouze jeden vjezd a výjezd a je na okraji centra města, ne úplně v něm. Ve všech městech je uzel co nejvíce v centru, aby to lidé měli všude co nejblíže pěšky a bylo pro ně výhodné využívat MHD a ne auto,“ dodal