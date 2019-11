Příběh známé herečky, jejíž život poznamenala na konci Alzheimerova choroba, čtenáře nezaujal jen vyprávěním o slavných hercích a herečkách. Kniha oslovuje i lidi, kteří se starají o své blízké v jejich stáří či nemoci.

„Když jsme knihu na začátku září, kdy by se paní Fialová dožila 90. narozenin, uváděli na trh, předpokládali jsme, že budou čtenáře zajímat historky ze zákulisí a vzpomínky na přitažlivé prostředí světa divadla a filmu,“ říká Josef Kubáník, autor knihy, herec a blízký přítel Květy Fialové.

„Sám jsem si ale tajně přál, aby je ještě víc oslovila druhá část. Tedy ta, ve které popisuji závěr života paní Květy. A to se také stalo. Den co den dostávám dopisy a maily, ve kterých čtenáři píší, jak je vylíčení těch událostí zasáhly. Kniha vznikla právě proto, aby lidé věděli, jak bolestné mohou být odchody velkých hvězd i co u toho zažívají lidé okolo nich. A že starat se o naše nejbližší v jejich stáří bývá někdy těžké, ale dá se to zvládnout,“ je přesvědčen Josef Kubáník.

O čem je Poslední deník Květy Fialové

Kniha mapuje poslední tři roky života slavné české herečky. Přináší ale úplně jiný portrét, než jaký lidé doposud znali. Květu Fialovou nepředstavuje jako éterickou vílu, ale jako racionální ženu. A občas i jako nenápadnou manipulátorku s jejím smutným, téměř tříletým odcházením z tohoto světa. A právě to čtenáře, jak se ukazuje, zasahuje nejvíc.

„Knížku Poslední deník Květy Fialové jsem přečetla ohromená úžasem z té upřímnosti a otevřenosti, s jakou Josef odchod herecké legendy přibližuje. Měla jsem zároveň před očima osudy všech těch seniorů, které znám a jejichž blízkým mohou stránky hodně pomoct,“ prozradila Taťána Gregor Brzobohatá, zakladatelka nadace Krása pomoci.

A podobně knihu vnímají i další. “Zrovna včera jsem dostal zprávu od Simony Stašové, ve které píše, že se při čtení nahlas smála a plakala zároveň. Jsem moc rád, právě kvůli takovým emocím jsem knihu psal,” přiznává Josef Kubáník.

Knihu v divadle autor podepíše

„Zájem o knihu, ze které se tak rychle stala podpultovka, nás zaskočil, ale samozřejmě i potěšil,“ říkají nakladatelé Jan Dražan a Jan Pegler s tím, že jde o jednu z nejrychleji vyprodaných knih současnosti a četly ji už mimo jiné i takové osobnosti jako hudebník a Ondřej Brzobohatý, či herečka Jiřina Bohdalová.

“Zájemci, kteří výtisk nesehnali v knihkupectvích, si jej mohu opatřit i ve Slováckém divadle, kde jim jej rád podepíšu i s věnováním,” slibuje autor bestselleru Josef Kubáník.

Napsali o knize Poslední deník Květy Fialové

“Se syrovou otevřeností ukazuje gradaci nemilosrdné choroby stáří, proti které jsou všichni bezmocní. Ukazuje, jak je důležité, když je v takové situaci člověk obklopen milujícími lidmi. Přátelství i láska, které paní Květa od svých blízkých dostávala a které jim po celý život dávala, byly pro obě strany bezpochyby podstatným pojítkem, jež je udržovalo v naději a při síle. Nikdy nezůstala sama.”

Jana Soprová, Divadelní noviny

“Tohle jsem o Květě Fialové opravdu nevěděla. Její životní přítel Josef Kubáník dal dohromady knihu, ve které tuhle velkou herečku doslova obnažil. Až mi z toho šel mráz po zádech. Ale udělal to s takovou láskou, že by se jí to určitě líbilo.”

Novinářka Petra Procházková

“Miluji memoáry a moc mě baví, když jsou od lidí, kteří měli k osobnosti blízko. Kniha o Květě Fialové je právě taková - napsaná člověkem, který ji miloval a která milovala jeho.”

Muzikant a skladatel Ondřej Brzobohatý

“Kniha, která má šanci stát se okamžitě skutečným bestsellerem, je v mnoha směrech výjimečná. Obsahuje intimní - neupřímnější a zároveň nejcudnější vrstvě tohoto významu - zpověď známé herečky a zároveň osobní vklad jejího přítele, který byl přítomen v jejím životě i posledních devět let.”

Marta Švagrová, recenzentka