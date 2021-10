Jaroslav Dvořák (SPD) 63 let, Valašské Meziříčí, působí jako lékař a poslanec PČRZdroj: se svolením politika

Jaroslav Dvořák (SPD) 63 let, Valašské Meziříčí, působí jako lékař a poslanec PČR

Vladimír Zlínský (SPD) 57 let, Zlín, působí jako lékař a krajský zastupitelZdroj: se svolením politika

Vladimír Zlínský (SPD) 57 let, Zlín, působí jako lékař a krajský zastupitel

Petr Gazdík (STAN) 47 let, Suchá Loz, dosavadní poslanec PČR, je místopředsedou Mandátového a imunitního výboru

Aleš Dufek (KDU-ČSL) 47 let, Zlín, působí jako advokát a náměstek primátora města ZlínZdroj: se svolením politika

Aleš Dufek (KDU-ČSL) 47 let, Zlín, působí jako advokát a náměstek primátora města Zlínského

Róbert Teleky (KDU-ČSL) 54 let, Vsetín, působí jako lékař a radní městaZdroj: se svolením politika

Róbert Teleky (KDU-ČSL) 54 let, Vsetín, působí jako lékař a radní města

Stanislav Blaha (ODS) 51 let, Uherské Hradiště, je poslancem PČR, starosta města Uherské HradištěZdroj: se svolením politika

Stanislav Blaha (ODS) 51 let, Uherské Hradiště, dosavadní poslanec PČR, starosta města Uherské Hradiště

Ondřej Benešík (KDU-ČSL) 45 let, Strání, je poslancem PČRZdroj: se svolením politika

Ondřej Benešík (KDU-ČSL) 45 let, Strání, dosavadní poslanec PČR

Robert Stržínek (ANO) 52 let, Valašské Meziříčí, je starostou města Valašské MeziříčíZdroj: se svolením politika

Robert Stržínek (ANO) 52 let, Valašské Meziříčí, starosta města Valašské Meziříčí

Marek Novák (ANO) 45 let, Zlín, poslanec PČRZdroj: se svolením politika

Marek Novák (ANO) 45 let, Zlín, dosavadní poslanec PČR

Holiš (ANO) 46 let, Rožnov pod Radhoštěm, hejtman Zlínského krajeZdroj: se svolením politika

Radim Holiš (ANO) 46 let, Rožnov pod Radhoštěm, hejtman Zlínského kraje

Radek Vondráček (ANO) 47 let, Kroměříž, dosavadní předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republikyZdroj: se svolením politika

Radek Vondráček (ANO) 47 let, Kroměříž, dosavadní předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky míří celkem 12 poslanců ze Zlínského kraje. Kteří poslanci budou po volbách v dolní komoře parlamentu zastupovat a hájit zájmy Zlínského kraje? Podívejte se

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.