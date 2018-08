Nové pódium přesunou v Hradišti při slavnostech vína před kostel

Zbrusu nové pódium za více než dva miliony korun a navíc premiérově na zcela jiném místě, než doposud. Právě to bude největší a nejvíce viditelnou novinkou letošního 16. ročníku Slováckých slavností vína a otevřených památek v Uherském Hradišti, které se uskuteční od pátku do neděle 7. - 9. září 2018. Toto pódium nahradí původní, které sloužilo veřejnosti 18 let.

Slovácké slavnosti vína, 2016. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jan Karásek

„Staré pódium neprošlo revizí, nedostalo certifikát bezpečnosti. Odsloužilo si svých osmnáct let. Proto jsme požádali město o nové, byla to nutnost," sdělil ředitel Klubu kultury v Uherském Hradišti Antonín Mach. Pódium bude stát na jiném místě, a to na prostranství před Jezuitskou kolejí na ploše Masarykova náměstí. „Přesunuli jsme jej hlavně proto, aby zbylo více místa pro diváky, a aby mělo za sebou krásnou kulisu kostela," dodal Antonín Mach. Nové pódium má být větší, s rozměry 12 na 10 metrů a svým vyšším standardem by mělo přispět k většímu pohodlí účinkujících i personálu, a také k vyšší kvalitě kulturního programu. Sobotní slavnostní průvod 8. září z něj bude moderovat Tereza Habartová. Pódium poslouží také při konání jiných kulturních akcí v Uherském Hradišti. Další novinkou Slováckých slavností vína a otevřených památek jsou vystřihovánky staroměstsko-jarošovského kroje. Slavnostně pokřtěny budou v neděli 9. září v rámci pořadu Klobúček s kosírky kohútí na Kolejním nádvoří o půl druhé po poledni. „Dlouho jsme hledali někoho, kdo bude k tomuto dílu přistupovat s respektem ke kroji a tradicím a bude ochoten každý krok konzultovat s etnografy," upřesnil starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. Nakonec se tvorby ujala grafička Yvona Jandáková, která díky konzultacím s etnografkou Slováckého muzea Martou Kondrovou vytvořila vystříhovánku šohaje Janíčka a děvčice Aničky. „Účelem vystřihovánek je přemístit děti od tabletů a počítačů k manuální činnosti," dodala Lenka Durďáková z Městského informačního centra s tím, že vystřihovánky budou k dostání v prodejně tradičních výrobků Slovácka, ve Slováckém muzeu, Skanzenu Rochus a Event centru ve Starém Městě. V příštím roce představí další krojový pár. Organizátoři akce také kladou důraz na připomenutí 100. výročí vzniku Československa. „Kdo jiný by to měl slavit než my tady na Moravě, kde se hranice mezi Čechy a Slováky stírají. Proto jsou v programu ve větší míře zastoupeni také slovenští účinkující," sdělil Antonín Mach. Diváci tak budou mít možnost zúčastnit se vystoupení například Folklórného súboru Považan či ženského tria Krajka. Autorka: Jana Blahošová

