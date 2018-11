Nové Minimuzeum v Jarošově - ohlédnutí do pivovarské minulosti

Část unikátní sbírky pivních etiket, dobové půllitry, tupláky i pivní láhve, velkoplošné panely s fotografiemi i historií Jarošovského pivovaru a celá řada propriet odkazujících k jeho 330leté existenci, to vše čeká návštěvníky Minimuzea Jarošovského piva v uherskohradišťské městské části Jarošov, které slavnostně otevřeli v pátek 9. listopadu.

Pivovarská expozice zaštítěná Slováckým muzeem vznikla především díky sběrateli a dlouholetému zaměstnanci někdejšího pivovaru Milanu Špičákovi. Právě jeho artefakty jsou totiž k vidění v minimuzeu, vzniklému zhruba půldruhého roku po spuštění výroby piva v areálu nového Jarošovském pivovaru.

Ten je vzdálený pouhých několik set metrů od chátrajícího pivovarského areálu, nyní patřícího společnosti Výtahy Vymyslický, která budovy pivovaru koupila v roce 2013 od společnosti Heineken s podmínkou, že se tam v budoucnu pivo vařit nebude.

Základ Minimuzea Jarošovského piva dala výstava Slováckého muzea Pivo a tabáček. K myšlence přemístit výstavu do Jarošova po jejím konci přispěl majitel jejích artefaktů.

„Minimuzeum je především prezentací sbírky Milana Špičáka. Téměř sto procent exponátů pochází od něj. Velkoplošné tabule s informacemi zpracovali a dodali zaměstnanci Slováckého muzea,“ řekl při slavnostním otevření expozice ředitel Jarošovského pivovaru Miroslav Harašta.

Dojetí neskrýval ani letos 80letý Milan Špičák.

„Jsem rád, že jsme to společně zrealizovali. Do hrobu jsem si všechny ty věci vzít nechtěl. Víte jak velkou bych musel mít hrobku, aby se to do ní všechno vešlo? Ještě spoustu předmětů mám doma,“ prozradil Milan Špičák.

Muzeum by mělo být přístupné prostřednictvím exkurzí do pivovaru.

„Součástí exkurzního okruhu bude historie prezentovaná právě v tomto minimuzeu, následně zájemcům představíme technologii výroby na schématickém zobrazení, exkurze pak vyvrcholí prohlídkou skutečné technologie v naší výrobě. Dále chceme tento prostor využívat k setkávání bývalých zaměstnanců pivovaru a pro případné další akce naší firmy,“ uvedl Miroslav Harašta Pro veřejnost, kromě exkurzí každý pátek od 16 do 17 hodin, mají být prostory minimuzea připraveny k nahlédnutí v květnu příštího roku v den otevřených dveří Jarošovského pivovaru.

Vaření piva v pivovaru v Jarošově se datuje od roku 1688. Jeho výstavbě předcházel rozsáhlý požár v Uherském Hradišti, který poničil tehdejší městský pivovar v dnešní Hradební ulici.

Na to se magistrát rozhodl vybudovat zcela nový, modernější pivovar v poddanské vsi Jarošov. Místo bylo zvoleno z několika důvodů. Především se tam nacházely bohaté zdroje kvalitní pitné vody a také přítomnost řeky Moravy byla stěžejní, jelikož představovala laciný zdroj vody a ledu využitelného k průmyslovým účelům. V

esnice navíc patřila městu Uherské Hradiště a ležela v blízkosti frekventované silnice do Napajedel. Původní Jarošovský pivovar přežil tři století, dvě světové války, osudným se mu však staly povodně v roce 1997.