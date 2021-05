„Po loňském červnovém odmítnutí přišla v červenci 2020 překvapivá zpráva, že obec Velehrad byla zapsána do druhé vlny úspěšných žadatelů o dotaci z ministerstva financí na výstavbu obecních bytů. V srpnu byla vyhlášena veřejná zakázka na stavbu a v soutěži uspěla společnost PaPP Uherské Hradiště s nabídkou 5,3 milionů korun,“ informoval starosta Velehradu Aleš Mergental.

Začátkem loňského října se do budovy obecního úřadu nastěhovali stavbaři a začali bourat strop do třetího nadzemního podlaží, aby zde mohl být vytvořen přístup k budoucím bytům. Poté bylo vybudováno venkovní přístupové schodiště, ale také i vnitřní schodiště do podkroví. Byty a obecní úřad budou mít oddělený provoz.

„Obec již vyhlásila záměr pronájmu nově vystavěných bytů v budově obecního úřadu. Žádosti si mohou zájemci podat na obecní úřad do 14. května. Každá z garsonek ve 2. podlaží má 27 metrů čtverečních, jeden z bytů 2+kk ve 3. nadzemním podlaží bude mít plochu 53 m2, druhý 69 m2. Výše nájemného bude činit měsíčně 90 korun za metr čtvereční,“ vysvětlil Aleš Mergental.

Podotkl, že budoucí nájemce nesmí být vůči obci Velehrad dlužníkem. Při výběru budoucího nájemce se bude přihlížet k trvalému pobytu žadatele v obci Velehrad.

Cílem je totiž podporovat rodinné a sociální vazby nájemníků ke své komunitě ve Velehradě, v níž žije, ať už jsou to mladé rodiny s dětmi nebo páry či osoby seniorského věku, které mají zájem žít v obci a neopouštět ji kvůli nedostatečným bytovým kapacitám.

„Obec ještě investovala do pořízení kuchyňských linek včetně sporáků. Stejně tak do všech bytů nechala naistalovat klimatizační jednotky, protože se jedná o bydlení v podkroví. Celková cena za stavbu nových bytů se vyšplhala k šesti milionům korun,“ dodal první muž Velehradu Aleš Mergental.