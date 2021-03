Nová šance pro zpívající děti na Slovácku. Sbor čeká na zájemce

Uherskohradišťský pěvecký sbor se čtyřicetiletou tradicí, hledá zpěvačky a zpěváky od šesti let do přípravného sboru a od 10 let do staršího sboru.

„V přípravném sboru se zpívají lidové i umělé písně přiměřené věku, repertoár hlavního sboru je velmi široký – od lidovek přes klasiku až ke gospelům, spirituálům a současné hudbě. Termín talentové zkoušky je v pátek 4. června mezi 14. až 18. hodinou v koncertním sále v ZUŠ Uherské Hradiště na Mariánském náměstí č. 125. Na společné setkání se těší Ivana Zámečníková, Magdalena Uhrová a Lucie Adamcová," informovala Marika Blažková ze ZUŠ Uherské Hradiště. V současné situaci se podle jejích slov vzhledem k protiepidemiologickým opatřením může termín posunout. „Sledujte proto web naší školy," dodala Marika Blažková.