„Chceme, aby se omezily společenské akce. Je to ta nejmenší, nejméně bolestná věc, o kterou musíme lidi požádat, aby nám pomohli snížit dopad epidemie ve Zlínském kraji," řekl na úterní tiskové konferenci hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Zastavit by se tak měly všechny společenské akce, kterých se účastní více než sto lidí. Opatření, která by měla brzy vyhlásit hygiena, se tak dotknou mnoha kulturních akcí v kraji.

Online reportáž

O odložení koncertů už informovala zlínská Agentura Velryba.

Ta připravovala na tento pátek 26. listopadu vystoupení slovenského souboru Lúčnica ve zlínském Kongresovém centru. Na stejném místě se měl konat o čtyři dny později i koncert Michala Hrůzy s kapelou.

„Aktuálně jsme nuceni odložit vystoupení Lúčnice z důvodů nařízení platných od pátku na Slovensku. Ze strany vedení souboru i naší byla vůle vystoupení uspořádat, ale včerejší aktualizace podmínek na Slovensku jim neumožní v pátek vycestovat za hranice. Do toho jsme se včera dozvěděli o plánu pana hejtmana Zlínského kraje o zákazu společenských akcí nad 100 osob, což způsobilo také odložení koncertu Michala Hrůzy, který se měl konat příští týden. Ostatní prosincové koncerty budeme řešit podle aktuálních nařízení v nejbližší době," uvedl ředitel Agentury Velryba Michal Žáček s tím, že v co nejkratší době oznámí náhradní termíny obou vystoupení.

Nikomu to nepřeji

Žáček také přiznal, že organizovat v současné době kulturní akce je velmi složité.

„To, co prožíváme jako pořádající agentura v poslední době, opravdu nikomu nepřeju. Změny podmínek takřka každý den, co platilo včera už dneska neplatí. Snažíme se v dané situaci hledat řešení, ale už je to opravdu těžké," doplnil ředitel.

Další z akcí, kterou nová opatření zasáhnou je i koncert kapely Tři sestry, který se měl uskutečnit 4. prosince ve zlínském Masters of Rock Cafe.

„Zatím se k nám ještě nedostalo oficiální stanovisko. Takže víme jen, že hejtman včera vyzval hygienu, aby opatření vyhlásila, ale zatím k tomu ještě nedošlo,” uvedl manažer kapely Pavel Martínek.

Se zrušením nebo odložením koncertu tak proto zatím vyčkávají.

„Čekáme, než to bude oficiální. Zatím normálně prodáváme lístky. Teď jich máme prodaných asi 210, takže pokud by bylo omezení nad sto lidí, musíme koncert zrušit,” doplnil Martínek.

Po dvouleté vynucené pauze se nakonec neskuteční ani víkendový Zlín Design Market, který vytváří prostor pro autorskou tvorbu zkušených i začínajících designérů.

„I když nás to velmi mrzí, musíme s ohledem na kritickou epidemiologickou situaci v našem regionu, bohužel přistoupit k odložení sedmého ročníku Zlín Design Marketu, který se měl konat o víkendu 27. – 28. listopadu,“ uvedla za pořadatele Miroslava Ptáčková a dodala, že se akce bude konat v náhradním termínu za příznivějších hygienických podmínek.

Organizátoři podle ní litují času, energie i peněz vydaných na přípravu akce, ale v dané situace vycházejí plně vstříc výzvám a blížícím se opatřením připravovaným vedením Zlínského kraje.