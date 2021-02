Ten ale minulý týden zrušila Rada Zlínského kraje, a dá se tedy předpokládat, že stejně dopadne i celý investiční záměr, v němž se cena nového zdravotnického zařízení měla vyšplhat až na osm miliard korun. Rozhodovat o tom ale má krajské zastupitelstvo až na svém dubnovém zasedání.

Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše jen zrušením zakázky na zhotovení projektové dokumentace na novou nemocnici ušetřil Zlínský kraj 421 milionů korun. Jedním z důvodů, které vedly k tomuto rozhodnutí, byl fakt, že vedení tendru podle něj nebylo v pořádku. Jednak kvůli výši stanovené ceny za projekční práce a také proto, že zakázku připravoval tým, který se pak zároveň podílel i na přípravě a podání vítězného návrhu.

„To mimo jiné stačilo novému vedení kraje k tomu, aby se jednomyslně rozhodlo,“ vysvětlil Radim Holiš.

Přitom v září loňského roku správnost tendru potvrdil Úřad pro hospodářskou soutěž, který současně vyzval Zlínský kraj, aby bez zbytečného odkladu zakázku na vyhotovení projektové dokumentace podepsal.

Tento krok však minulé vedení kraje nechalo už pro své nástupce. A ti pak nejenže zakázku s vybraným dodavatelem nepodepsali, ale výběrové řízení rovnou zrušili.

Co se týká finančních dopadů za zrušení zakázky, podle hejtmana Holiše se kraj před rozhodnutím opřel o vypracovanou právní analýzu. „V tomto právním rozboru jsme měli uvedeno, že rozhodnutím nezpůsobíme kraji žádné sankce a škody. Naopak si myslíme, že jsme jeho prostředky ušetřili na to, aby je mohl poslat do celého území a ne pouze do jednoho projektu, na který momentálně nemá peníze,“ míní hejtman.

Jednat se bude o náhradadě škod

Přesto však bude muset zřejmě kraj kvůli zrušené zakázce do kasy sáhnout a nejspíš poměrně hluboko. Nejenže totiž podle Martina Šamaje kraj stále nevyplatil sdružení tři miliony korun za jistinu, kterou složilo při výběrovém řízení, ale bude muset s největší pravděpodobností jednat se sdružením o náhradě dosud vzniklé škody za už provedené práce.

„Iniciovali jsme setkání s radou a panem hejtmanem, kde nám byly položeny otázky, zda se budeme domáhat nějakých škod, žalob, náhrady a podobně. Společně s partnery jsme zmínili, že je jasné, že projekt je velký a komplikovaný a že s sebou přináší velký objem práce. A samozřejmě minimálně po ty měsíce, kdy my jsme se na to připravovali, jde o reálné škody, které je potřeba uhradit. A předpokládám že to bude zadavatel, neboli kraj,“ naznačil Šamaj. O jak vysokou částku půjde, však zatím uvést nechtěl.

Podle něj se chce společnost nejdříve dohodnout a zasednout k jednacímu stolu.

„Ale na to, aby se dohoda mohla vytvořit, musí komunikovat obě strany. My však zatím poslední čtyři měsíce žádáme o komunikaci a žádná nenastala,“ doplnil Martin Šamaj.

Promarněné čtyři roky, zlobí se zastupitel

Podobný vývoj ale mnozí krajští zastupitelé odmítají.

„Nepřestane mne udivovat, jak se někteří krajští politici a jim stále loajální úředníci snaží vytvořit dojem, že pokud dojde ke zrušení investičního záměru nové nemocnice v Malenovicích, bude současná krajská reprezentace odpovědná za vzniklé škody. V tomto případě je naprosto zřejmé, kdo vyjednával pro kraj nevýhodné smlouvy, kdo pro ně také hlasoval a kdo tedy nese přímou zodpovědnost za to, že jsme promarnili čtyři roky, během kterých jsme už mohli zásadním způsobem modernizovat Krajskou nemocnici Tomáše Bati i další okresní nemocnice,“ ohradil se například člen krajského zastupitelstva Michal Dvouletý, který upozorňoval na neférovost výběrového řízení na projektanta nové nemocnice už od jeho vyhlášení.

Po svém se pak k věci vyjádřil bývalý lidovecký hejtman Jiří Čunek „Všude ve světě se staví velké nemocnice, zatímco Zlínský kraj jde opačným směrem. Zřejmě neuděláme nic, protože začalo volební období a v pondělí na zastupitelstvu bylo vidět, že radní jsou absolutně bezradní,“ okomentoval pro Deník vývoj kolem záměru stavby nové nemocnice její hlavní zastánce.

Další sankce za pozemky?

Kraj se zřejmě musí připravit na to, že zaplatí také sankci ve výši deset milionů korun společnosti Unimex. Tato firma totiž pozemek v Malenovicích také kraji prodala, ale jako jediná pod podmínkou, že bude sloužit k výstavbě výhradně nové nemocnice. A pokud by k tomuto kroku nedošlo, kraj se smluvně zavázal, že zaplatí společnosti Unimex deset milionů korun a pozemek společnosti vrátí. Podle tehdejšího hejtmana Jiřího Čunka kraj v době podpisu smlouvy prostě nepočítal s tím, že by k naplnění záměru nedošlo. Deník oslovil v polovině týdne majitele holdingu Unimex group Jiřího Šimáně, aby se k situaci vyjádřil, ten ale do uzávěrky dnešního vydání Deníku nereagoval.

Město stále prodávat nechce

Jednotná cena při výkupu pozemků v Malenovicích byla stanovena na 1650 korun za metr čtvereční. Celkem za pozemky kraj vyplatil jejich vlastníkům více než 230 milionů korun.

Jako poslední prodala kraji pozemky Římskokatolická farnost Malenovice, která si přišla na víc než 41 milionů korun. 30 milionů pak mohlo prodejem získat i město Zlín. To však pozemky kraji neprodalo a dosud si je drží.

„Město je stále majitelem pozemku. V současné chvíli čekáme na kraj, s čim přijde v oblasti zdravotnictví ve Zlíně a s čím případně v lokalitě Malenovic. Bezhlavě prodávat rozhodně neplánujeme,“ řekl pro Deník zlínský primátor Jiří Korec.

Sdružení čtyř firem mělo mít dva roky

Vítězné sdružení je složeno ze čtyř firem: jihlavské projekční firmy Penta Projekt (nemá spojitost s Penta Investments), architektonické a projekční kanceláře Casua, společnosti Atelier-r a firmy Smart healthcare solutions. Projektová dokumentace na novou nemocnice měla být vyhotovena podle zadání za dva roky.