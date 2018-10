Nová nemocnice: 5 miliard, 800 lůžek

Pět miliard, 4 roky prací, osm set lůžek a lékaři v rolích spolutvůrců nemocnice. Stavba nové moderní nemocnice ve Zlíně podle zahraničních vzorů začíná nabírat nové rozměry.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK / Matej Slávik

Za inspirací jela krajská delegace do Holandska. V plánu je i Izrael.

Měla by stát mezi sídlištěm Malenovice a nákupní zónou Centro. Odpovědi na otázky o vzniku velkolepého projektu, jaký se za posledních 30 let v ČR neuskutečnil, zodpoví zastupitelstvo 5. listopadu. To mimo jiné bude rozhodovat o výkupu potřebných pozemků.

HOTOVO V ŘÁDU LET

„Stávající areál Krajské nemocnice Tomáše Bati je zastaralý, tento rok slaví 91. narozeniny,“ uvedl člen řídicího týmu výstavby nové nemocnice Martin Šamaj.

Nová nemocnice by pak měla vyrůst do čtyř, respektive šesti let, kdyby nastaly nějaké nepředvídané problémy.

„Nejprve přijdou na řadu archeologické studie, území je v tomto ohledu cenné,“ vysvětlil hejtman Jiří Čunek. Ve Zlíně by tak podle záměrů kraje měla vyrůst špičková moderní nemocnice s osmi sty lůžky podle zahraničních vzorů. Zadavatelem projektu je kraj.

„Proto jsme já, projektanti a někteří lidé z investic z úřadu navštívili již několik evropských nemocnic, které byly postaveny v minulých pěti letech,“ vysvětlil hejtman.

Jejich cesta vedla například na Slovensko nebo do Holandska.

„Pojedeme také do Izraele, kde dokončili stavbu moderní nemocnice před dvěma lety,“ dodal.

Lékaři v těchto nemocnicích podle slov ředitele kraje Milana Štábla považují za čest v takovém zařízení pracovat.

„V těchto nemocnicích chodí doktor za bolestí, ne pacient s bolestí za lékařem,“ sdělil také s tím, že průměrná doba pobytu pacienta v takové nemocnici je pouze 4,5 dne, zatímco u nás je to až 8 dní.

Chceme i významně eliminovat slabinu většiny nemocnic v ČR, která spočívá v kapacitě parkování a umístění parkovacích domů,“ vysvětlil Martin Šamaj.

Ty by případně podle jeho slov mohly sloužit i pro blízké sídliště. Diskutují se i ,,zelené“ prvky, jako jsou například parky.

NAČ VYMÝŠLET JIŽ OSVĚDČENÉ

Podle hejtmana je na návštěvách špičkových nemocnic nejzajímavější fakt, že to, co už je vymyšleno a dobře, už nemusí vymýšlet nikdo jiný.

„Hlavně nás zajímá logistika. Kudy přicházejí pacienti, kudy přijíždějí sanitky, aby se tyto cesty nekřížily. Kde mají být hlavní ordinace, jak jsou konstruovány operační sály, jak na to navazují další provozy, jako je například jednotka intenzivní péče, ARO a další obory,“ vysvětlil hejtman.

HLAVNÍ SLOVO BUDOU MÍT LÉKAŘI

Spolutvůrci projektu se stanou samotní lékaři.

„Jde nám o to, aby se na vzniklých odděleních cítili dobře,“ upozornil Jiří Čunek s tím, že lékaře také vyšlou do zahraničních nemocnic, aby nabrali zkušenosti s moderním provozem.

„Potom sami posoudí, co pro ně na odděleních bude důležité,“ dodal.

Ve vytipovaných zahraničních nemocnicích podle ředitele kraje lékaři oceňovali například multifunkční ordinace nebo sdílené prostory, kterými ušetřili až 50 procent času stráveného na poradách, či jednací místnosti pro doktory.