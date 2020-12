Dohodu v minulých dnech odsouhlasila zastupitelstva obou měst. Příslib dodaly Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) a Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK). Termín zahájení stavby zatím není stanoven, obě města či kraj tam totiž musí napřed vykoupit pozemky od soukromých majitelů.

„Zácpám v Kunovicích u sjezdu z obchvatu, by to mohlo zamezit. Věřím tomu, že nových dvou možností pohodlně se dostat na obchvat i z něj, využije spousta řidičů,“ řekl František Jurčo, řidič z Uherskobrodska, který po silnici I/50 kolem metropole Slovácka několikrát týdně projíždí.

To potvrzuje i starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

„Docílí se tím odlehčení současné přetížené nekapacitní křižovatky a zároveň našemu městu umožní napojení i z jiných stran. Je to důležité pro opouštěný areál nemocnice, kde by měla vzniknout nová výstavba. Je to důležité i pro Uherskohradišťskou nemocnici jako takovou,“ nechal se slyšet Stanislav Blaha.

Dobré řešení, míní učitel autoškoly. Ale…

S výhradami vítá vznik křižovatky dlouholetý učitel autoškoly z Kunovic Pavel Pospíšil.

„Ano, je to velmi dobré řešení. Podle mého názoru to však prospěje především obyvatelům uherskohradišťských Štěpnic, kteří tak budou mít nájezd na obchvat přímo u svého sídliště a v případě sjezdu na Kunovice zase nákladní dopravě mířící do Aircraftu a firem, které se rozprostírají kolem,“ řekl Pavel Pospíšil.

Ten příliš nevěří tomu, že nová křižovatka významně odlehční průtahu Uherského Hradiště.

„Právě po třídě Maršála Malinovského totiž řidiči míří do supermarketů a nákupních center, kterých je přímo ve městě bohužel spousta,“ konstatoval Pavel Pospíšil.

Starosta si cení dohody

Stanislav Blaha oceňuje i dohodu, jíž bylo dosaženo.

„My už jsme v minulosti podepsali jedno memorandu, které tu situaci mělo posouvat dál, ale tehdy se k tomu nepřipojilo ŘSD. Teď se podařilo najít shodu se všemi institucemi, a tak můžeme odstartovat ostré přípravy realizace tohoto záměru,“ dodal starosta k projektu, jehož časový harmonogram sice zatím známý není, ale odhad celkové ceny všech částí stavby ano - 768, 8 milionů korun.

Memorandum podle starosty řeší dlouhodobé rozdělení jednotlivých investičních aktivit.

„ŘSD se zavazuje k vybudování ramp, kterými se bude sjíždět z obchvatu, ŘSZK by se měl chopit investorství navazujících komunikací,“ řekl Stanislav Blaha. Protože je ale třeba stavět na pozemcích obou měst nebo Zlínského kraje, je nutné všechny dotčené dovykoupit.

„Město Uherské Hradiště jich tam hodně vykoupilo, ale bude třeba získat do vlastnictví další pozemky,“ dodal starosta.