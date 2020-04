Z nadlimitního otevřeného řízení nakonec vzešly dvě firmy, mezi kterými rozhodne v těchto dnech komise.

„Příprava se nepřerušila. Ale komise, která to rozhoduje, se kvůli koronaviru nemohla sejít. Nicméně závěrečné hodnocení, které půjde Radě Zlínského kraje, bude do 14 dní na stole. Příprava na výstavbu nové nemocnice tedy běží stále dál,“ ubezpečil hejtman Jiří Čunek.

HLASOVÁNÍ BYLO V SOULADU SE ZÁKONEM

Plány na výstavbu nové nemocnice schválilo v závěru loňského roku krajské zastupitelstvo. Průběh hlasování o této mnohamiliardové investici však nebyl podle některých v souladu se zákonem nebo alespoň s tím, jak by takové hlasování mělo vypadat.

Ministerstvo vnitra, Odbor veřejné správy a kontroly (dále jen Odbor) se tímto začalo krátce po hlasování zabývat na základě více než dvou desítek oznámení, které hlasování rozporovaly.

Výsledkem šetření Odboru bylo, že sice zastupitelstvo kraje zákon neporušilo, ale přesto mu doporučilo, aby hlasování o výstavbě nové nemocnice zopakovalo dle zákonných postupů.

Podle vedení kraje však takto hlasováno bylo.

„Považujeme za bezpředmětné, aby bylo o daných usneseních znovu hlasováno či byla Zastupitelstvem Zlínského kraje jakkoli potvrzována,“ vyjádřilo se mimo jiné vedení Zlínského kraje v oficiálním dopise k výzvě Ministerstva vnitra.

Přesto hejtman Jiří Čunek pro Deník připustil, že i když šlo ze strany resortu podle něj o bezprecedentní vstup do samosprávy, je možné, že se bude hlasování o výstavbě nové nemocnice opakovat.

„Pokud Ministerstvo vnitra bude chtít, může celou věc dát k soudu. To je naše právní přesvědčení a je to zkušenost, která je ve všech krajích a obcích v řízení samospráv. S ohledem na to, že by nás řízení mohlo brzdit, je možné, že hlasování budeme opakovat. Jsem přesvědčen, že všichni zastupitelé budou hlasovat tak, jak hlasovali, svůj názor nezmění. Je to tedy jen formalita,“ míní hejtman.

KRAJ NEMÁ VYHRÁNO

„Nová nemocnice je jasný cíl po koronavirové krizi. Myslím si, že teď musíme postupovat ještě rychleji,“ má jasno Jiří Čunek.

I když nyní projektanti ostří své tužky, kraj nemá stále vyhráno. Nevykoupil totiž všechny pozemky, na kterých má nová nemocnice stát. Kraji například neprodalo pozemky město Zlín.

„Pozemky v lokalitě, kde kraj plánuje stavbu nemocnice, jsou ve vlastnictví města a žádná jednání s krajem ohledně možného vypořádání těchto pozemků zatím neproběhla. Dříve než budeme řešit tyto pozemky, musí být jasná závazná dohoda, co případně bude v lokalitě současného areálu KNTB a jakou roli v něm bude mít město Zlín,“ sdělil k tomu primátor Zlína Jiří Korec.