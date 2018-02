Nová interna za 300 milionů nabídne komfort pro pacienty

Pokoje až po šesti pacientech, nepříjemný odér, zastaralé vybavení, celkově nevyhovující prostředí. Tak to v současnosti vypadá v chátrající budově interny Uherskohradišťské nemocnice.

To se však brzy změní. Za centrálním objektem chirurgických oborů totiž vyrůstá zbrusu nový pavilon za 300 milionů korun.

Už na podzim tam najdou komfortní prostředí nejen pacienti, ale také personál nemocnice.

„V současné době je nejhorší asi to, že musíme pacienty na jednotlivá vyšetření převážet v sanitkách. V novém jednoduše projedeme spojovacím krčkem, takže pacienti budou moct zůstat ležet na postelích či jen přesednou do kolečkového křesla. Všechno bude mnohem rychlejší a pro lidi pohodlnější,“ prozradila jednu z výhod Libuše Vopatová, vedoucí staniční sestra Interny I, kde se lidé léčí s koronárními a srdečními onemocněními.

V novém pavilonu najde útočiště i Interna II (dohromady s Internou I 121 lůžek) a dětské oddělení (20), devět lůžek bude mít návazná intenzivní péče a sedm dětská JIP.

Podívejte se na vizualizaci budoucí interny

Všichni pacienti se mohou těšit na moderně vybavené pokoje s klimatizací, internetem a televizí.

„Budou maximálně dvoulůžkové, což je obrovský posun pro soukromí pacientů i jejich návštěvy. Pacienti jistě velice ocení, že každý pokoj bude mít své sociální zařízení. Teď tady máme pro třicet nemocných tři záchody,“ nechala se slyšet Veronika Růžičková, vedoucí staniční sestra Interny II, kde léčí zažívací problémy.

Obě hlavní sestry vyzdvihly ještě jednu novinku závěsné zařízení, které personálu významně usnadní manipulaci s pacienty.

„Pro imobilní či těžké pacienty to bude mnohem komfortnější. Naložíme je, přejedeme do lázně, hygiena bude nesrovnatelná,“ těší se Libuše Vopatová s Veronikou Růžičkovou, které ocenily, že zaměstnanci mohli sdělit vedení a stavitelům své názory a připomínky, jak by co mělo vypadat, kde by co mělo být umístěno, aby to v praxi co nejlépe fungovalo.

Nová budova i centrální objekt pak budou opatřeny ještě jedním zajímavým vylepšením.

„Jde o potrubní poštu, která obě budovy propojí s laboratořemi. Vzorky biologického materiálu tak už nebudou muset přenášet zřízenci či sanitáři,“ vysvětlil ředitel Uherskohradišťské nemocnice Petr Sládek.

Stavební práce na budově nového interního pavilonu pokračují přesně podle časového harmonogramu, momentálně se dokončuje hrubá stavba, následně se začne vyzdívat obvodový plášť, dělat rozvody elektřiny, vody, topení a vzduchotechniky.

„Posléze dojde ke vsazování oken a začnou se stavět základy krčku. Pokud vše půjde nadále dle plánu, budova by měla být hotová na podzim,“ dodal projektový manažer nemocnice Pavel Lečbych.