Nositelem nejvyššího vyznamenání pro dobrovolné hasiče je Broďan Michalčík

Půl století svého života věnoval 66letý Broďan Miloslav Michalčík dobrovolným hasičům a ti jej za to v uplynulých dnech ocenili svým nejvyšším vyznamenáním. To se zařadilo do celé palety jeho metálů a ocenění, jež během své padesátileté činnosti ve Sboru dobrovolných hasičů Uherský Brod obdržel.

Nejvyšší vyznamenání pro dobrovolné hasiče převzal i Broďan Miloslav Michalčík (na snímku vlevo). | Foto: Archiv Miroslava Michalčíka

Kromě všech svazových vyznamenání mezi nimi nechybí ani Řád sv. Floriána či medaile a poděkování za pomoc při záplavách na Jihovýchodní Moravě v roce 1997. Hasiči přitahovali pozornost Miloslava Michalčíka už od jeho dětských let. Jako školák pozorovával výcvik požárníků a ti si tak čím dál víc získávali jeho obdiv. „Zlomové bylo jedno veřejné ukázkové cvičení, kdy mě mezi mladými požárníky upoutali dva mí spolužáci a to rozhodlo. Pomohlo i to, že jsem měl u Sboru dobrovolných hasičů několik svých příbuzných a tak jsem se v roce 1962 přihlásil do žákovského družstva mladých požárníků," přiznává zasloužilý hasič. V roce 1968 vstupuje do základní organizace ČSPO v Uherském Brodě a posléze působí jako instruktor mladých požárníků. Během základní vojenské služby, v letech 1971-1973, je velitelem družstva požárníků a absolvuje s nimi časté výjezdy k záplavám. Po ukončení základní vojenské služby je ve Sboru dobrovolných hasičů Uherský Brod zařazen do funkce řidič-strojník a dále pomáhá při výcviku mladých hasičů, později i jako vedoucí. V roce 1977 je ve Sboru dobrovolných hasičů Uherský Brod zvolen velitelem. V této funkci pracuje nepřetržitě úctyhodných 36 let, tedy až do roku 2013, kdy ze zdravotních důvodů funkci opouští. V letech 2000 až 2004 působí navíc ve výkonném výboru Okresního sdružení hasičů Uherské Hradiště. „Po odchodu z funkcí ve svých 66 letech i nadále aktivně pracuje ve výboru SDH Uherský Brod, kde se také věnuje práci s historickou hasičskou technikou, a to ruční a parní stříkačkou. Pustil se také do sepisování historie Sboru dobrovolných hasičů Uherský Brod," doplňuje profil Miloslava Michalčíka mluvčí uherskobrodské radnice Elen Sladká.

Autor: Pavel Bohun