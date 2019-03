Přesto byl, na rozdíl od jiných, ve Zlínském kraji relativní klid. Hasiči vyjeli „pouze“ ke čtyřiadvaceti hlášeným událostem.

„Nejvíce vítr zasáhl Vsetínsko, kde profesionální i dobrovolní hasiči odklízeli následky větru dvanáctkrát. Jednalo se o popadané stromy na cesty a v jednom případě zajišťovali ve Valašském Meziříčí plech, visící ze střechy budovy.

Dále početně nejvíce bylo výjezdu na Zlínsku, a to sedmkrát. Opět se jednalo o odstraňování stromů a větví z komunikací,“ přiblížila za krajské hasiče tisková mluvčí Lucie Javoříková.

Podle jejich informací vyjeli hasiči na Kroměřížsku celkem čtyřikrát, a to do Koryčan a obce Chvalčov. Do obou těchto míst vyjeli během noci hasiči hned dvakrát odstranit stromy, popadané na cesty.

„Nejméně silný vítr zasáhl Uherskohradišťsko. Zde hasiči vyjeli jen do obce Rudice, kde byl spadlý strom přes cestu. I dnes lze během dne očekávat další výjezdy k vyvráceným stromům,“ doplnila mluvčí krajských hasičů.