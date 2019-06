Na březích Konventního rybníka a mokřadu Žabinec před velehradskou bazilikou si dalo v sobotním podvečeru dostaveníčko 57 příslušníků Petrova cechu – rybářů.

Každý z nich spoléhal na to, že při 17. ročníku nočního klání bude mít potřebnou i notnou dávku rybářského štěstíčka. K vodním plochám doprovodili závodníky, vybavené pruty a rybářským náčiním rodinní příslušníci a kamarádi.

Poté, co na krajinu padla tma, vyprávěli rybáři zážitky z lovu ryb u jiných vodních zrcadel. I baron Prášil by měl ale co dělat, aby s nimi udržel krok.

„Kolikrát já už při závodech zažil, že zdánlivě slibná místa skončila totálním výbuchem a naopak místa méně zajímavá se proměnila v esa v rukávě. Vše záleží hlavně na konkrétních změnách počasí - to dokáže pokaždé pěkně zamíchat pořadím,“ svěřoval se Roman Dvouletý z Jalubí, na jehož háčku skončil už po hodině šupináč o délce 64 cm.

A vzpomenul, že u Konventního rybníku ulovil v roce 2012 také krátce po zahájení šestapadesáticentimetrového kapra, s nímž závody vyhrál. V neděli si odnesl domů diplom a věcnou cenu za druhé místo.

Nejdelší kaprovitá ryba, amur 69,5 cm dlouhý uvízla na udici jalubského Tomáše Drábka.

„Rybářské závody jsem zažíval poprvé v životě a při jejich premiéře jsem měl asi z pekla štěstí a vyhrál jsem. Přestože rybařina je jen koníček, každý z 57 soutěžících určitě chtěl ulovit tu největší rybu. Nebo se snad mýlím,“ vystihl situaci jalubský příslušník Petrova cechu.

V dětské kategorii byl nejúspěšnější jedenáctiletý Filip Hejda z Jalubí, který krátce po zahájení závodů vytáhl z Konventního rybníka kapra o délce 51cm. Za stejně dlouhou dravou ryby, candáta, si na Modrou odnesl diplom a věcnou cenou Marián Andrýsek. Nejvíce krasobijců, devět a půl kilogramu, ulovil Mirek Klimek.

„Diplom a věcnou cenu za samostatný bivak přiřkli pořadatelé 12letému Václavu Šebestovi z Velehradu, který trávil u vody celou noc bez svých rodičů. Pod bedlivým dohledem jej ale měli plnoletí rybáři,“ nechal se slyšet první muž Modré Miroslav Kovářík, který rybářským šampionům předával diplomy.

Foto 3 až 3Č: JALUBJANÉ. Šampion nočních rybářských závodů Tomáš Drábek, na druhém místě Roman Dvouletý a vítěz v dětské kategorii Filip Hejda.

Foto 3D až 3Š. RYBÁŘSKÉ KLÁNÍ. Příslušníci Petrova cechu chytali ryby tma netma.